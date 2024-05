Brittany Cartwright kann sich Scheidung von Jax vorstellen!

Ist für Brittany Cartwright (35) und Jax Taylor (44) jegliche Hoffnung verloren? Die Realitystars gaben Ende Februar bekannt, dass sie eine Beziehungspause einlegen. Doch anscheinend hat die Trennung auf Zeit keine Wirkung gezeigt: Wie Brittany nun ausplaudert, ist sie mittlerweile an einem Punkt, an dem sie überlegt, sich von Jax scheiden zu lassen. "Ich habe Jax um die kleinsten Dinge gebeten, um unserer Ehe zu helfen, wie eine Therapie, oder dass er einfach nur nett zu mir ist. Und er tut es immer noch nicht. Ich habe definitiv das Gefühl, dass wir vielleicht nicht ewig zusammen sein werden", verrät sie in der neuen Folge "The Valley".

In einem Gespräch sagt ihre Freundin Janet Caperna zu Brittany: "Ich weiß, dass ihr nicht an die Scheidung glaubt und diesen Weg niemals einschlagen würdet." Dabei entgegnet die Reality-Bekanntheit jedoch: "Oh, wir würden diesen Weg einschlagen." Kurz darauf gesteht sie, dass "das Wort Scheidung zu Janet zu sagen, definitiv das erste Mal ist, dass ich es laut ausgesprochen habe. Ich musste es sagen. Es ist sehr beängstigend, denn ich hätte nie gedacht, dass ich so empfinden würde."

Anfang April plauderte Brittany im Interview aus, dass sie sich von Jax getrennt hat, nachdem sie eines Morgens eine "Belastungsgrenze erreicht" hatte. "Es war fast so, als wäre ein Schleier gelüftet worden. Mir ist aufgefallen, dass in unserer Beziehung alles falsch gelaufen ist und das hat mich wachgerüttelt. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen", erklärte sie und führte weiter aus: "Wir haben uns so sehr gestritten, dass ich einfach angefangen habe, einen Koffer zu packen. Ich dachte: 'Ich und Cruz verlassen dieses Haus.' Ich musste tun, was für mich und meinen Sohn richtig war."

Getty Images Brittany Cartwright, TV-Star

Getty Images Jax Taylor, TV-Bekanntheit

