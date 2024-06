Hat sich "Teen Mom"-Bekanntheit Amber Portwood etwa verlobt?

Schwebt Amber Portwood (34) derzeit auf Wolke sieben? Laut Us Weekly soll der Teen Mom-Star im Moment "wirklich glücklich" sein, nachdem er vor zwei Wochen einen Antrag seines Partners Gary angenommen haben soll. Die beiden sollen sich Ende des vergangenen Jahres auf einer Dating-App kennengelernt haben und seit Januar offiziell ein Paar sein. Ihr Liebster soll mit einem Familienerbstück um Ambers Hand angehalten haben! Bislang äußerte sich die Reality-TV-Teilnehmerin jedoch noch nicht selbst zu den süßen Nachrichten.

Das Paar soll sich laut dem Insider schon seit einer Weile auf die Ehe vorbereiten – und zwar mit der Hilfe eines Therapeuten! "Sie waren in einer Paartherapie und reden über alles. Sie sind sehr proaktiv in ihrer Beziehung und tun alles, um Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen", verriet die Quelle. Besonders schätzen soll Amber an ihrem Liebsten, dass er keinerlei Interesse an Reality-TV hat und seine Freundin noch nie in der Show "Teen Mom" gesehen hat.

In der Show wurde die zweifache Mutter über viele Jahre hinweg in ihrem Alltag von Kameras begleitet und erhielt für ihr Verhalten jede Menge Ärger im Netz. Unter anderem verlor sie das Sorgerecht für ihren Nachwuchs und landete im Gefängnis. Seither habe Amber jedoch hart an sich gearbeitet. "Menschen, [...] die sich bemüht haben, sich zu ändern, sollten nicht weiterhin für Fehler aus der Vergangenheit bestraft werden", forderte sie 2022 auf Instagram ein.

Anzeige Anzeige

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood mit ihrer Tochter Leah Leann Shirley

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Amber wird sich bald selbst zu den Gerüchten äußern? Ja, ganz bestimmt! Ich denke, das bleibt erst einmal privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de