"Let's Dance"-Aus? Joachim Llambi zieht neuen TV-Job an Land

Joachim Llambi (59) ist schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der alljährlichen Let's Dance-Jury. An der Seite von Motsi Mabuse (43) und Jorge González (56) verteilt er in der beliebten Show mal mehr oder auch mal weniger Punkte an die tanzenden Promi-Profi-Paare. Nachdem die 17. Staffel gerade erst ihr Ende gefunden hat, scheint es den einstigen Tanzprofi nun in ein neues TV-Format zu verschlagen – und zwar als Moderator. Das will Bild aus Kreisen des Senders MDR erfahren haben. Demnach wird Joachim schon ab Ende August gemeinsam mit Kim Fisher (55) durch die Talkshow "Riverboat" führen.

Obwohl sich der 59-Jährige bisher nicht selbst zu seinem angeblich neuen Job als Moderator zu Wort gemeldet hat, werden seine treuen Fans sich aktuell vor allem eins fragen: Wie geht es mit dem Kult-Wertungsrichter bei "Let's Dance" weiter? Auch darauf will die Tageszeitung bereits eine Antwort haben. Demnach werde die neue TV-Verpflichtung keineswegs mit Joachims Rolle bei der beliebten Tanzshow kollidieren. Allem Anschein nach werde er sich bei "Riverboat" mit seinen zukünftigen Kollegen – darunter Komiker Matze Knop, Wolfgang Lippert und Klaus Brinkbäumer – abwechseln.

Dass Joachim seinen Job am Jurypult von "Let's Dance" nicht einfach so an den Nagel hängt, sollte nicht allzu überraschend sein. Schließlich feierte er erst vor wenigen Wochen einen ganz besonderen Meilenstein: Denn schon seit stolzen 200 Sendungen versorgt er sowohl die Zuschauer als auch die mutigen Kandidaten mit seinen manchmal ganz emotionalen und manchmal auch recht harten Kommentaren zu ihren Tanzdarbietungen. "Das Salz in der Suppe bei 'Let's Dance'. Danke, Herr Llambi, für alles, was Sie in den letzten (fast 20!) Jahren für 'Let's Dance' gemacht haben. Die Show wäre nicht das Gleiche ohne Sie", schwärmte daraufhin ein User auf X.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jurymitglied

Anzeige Anzeige

Instagram / joachim_llambi Joachim Llambi im "Let's Dance"-Halbfinale 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Joachim wirklich einen neuen Job als Moderator hat? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das sieht mir ganz danach aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de