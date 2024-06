Neuer Film der "Tribute von Panem"-Dystopie angekündigt!

Erst kürzlich kündigte die Autorin Suzanne Collins (61) an, dass ein neues Buch ihrer beliebten Romanreihe Die Tribute von Panem erscheinen wird. Viele werden sich wohl schon gefragt haben, ob das heißt, dass man sich auch bald auf einen neuen Kinofilm freuen kann? Wie Just Jared berichtet, verkündete die Produktionsfirma Lionsgate, die auch die bisherigen Teile von Suzannes Buchreihe verfilmt hat, nun die nächste gute Neuigkeit: Die Dystopie "Die Tribute von Panem" wird mit "Sunrise on the Reaping" zurück auf die Leinwand kommen! Der Streifen soll ab dem 20. November 2026 in den US-Kinos starten.

Die Vorgängerfilme "The Hunger Games", "Catching Fire", "Mockingjay" Teil eins und zwei sowie auch das zuletzt erschienene Prequel "The Ballad of Songbirds & Snakes" feierten riesengroße Erfolge. Die Erwartungshaltung der Fans dürfte daher groß sein – Suzanne scheint sich aber sicher, dass sie nicht enttäuscht sein werden. In einem Statement habe sie sich schon zur Produktion durch die bekannte Firma geäußert: "Lionsgate war von Anfang an eine wunderbare Heimat und ein wunderbarer Partner für die Hunger-Games-Reihe und ich freue mich sehr darauf, mit Adam und dem Team zusammenzuarbeiten, wenn wir die nächste Geschichte 2026 in die Kinos bringen." Ihr Optimismus soll aber noch einen anderen Grund haben: Für die Inszenierung der Geschichte sei Filmproduzent Francis Lawrence (54) im Gespräch – der Regisseur, der auch bereits bei vier Teilen der erfolgreichen Kinostreifen Regie geführt hat.

Inhaltlich soll das neue Buch "Die Welt von Panem" 24 Jahre vor den Ereignissen in 'Die Tribute von Panem' wiederbeleben, beginnend am Morgen der Ernte der 50. Hungerspiele", verriet Suzannes Verlag in einer Pressemitteilung, die People vorliegt. Damit sollte es zeitlich zwischen der Trilogie und dem Prequel spielen. Allerdings ist noch etwas Geduld gefragt: Bis der Streifen in den deutschen Kinos zu sehen sein wird, wird es wohl noch eine Weile dauern. Der Roman wird am 18. März 2025 erscheinen, allerdings erst einmal nur in englischer Sprache.

Anzeige Anzeige

"Die Tribute von Panem"-Autorin Suzanne Collins, 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence und Julianne Moore

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf einen neuen "Die Tribute von Panem"-Kinofilm? Ja, ich kann es kaum erwarten! Nee, ich hätte darauf verzichten können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de