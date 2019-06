Die Tribute von Panem – diese Fantasy-Reihe zählt zu den erfolgreichsten Franchises überhaupt! Nachdem Autorin Suzanne Collins (56) mit ihrer dystopischen Roman-Trilogie einen Mega-Hit gelandet hatte, wurde die spannende Geschichte um Teenagerin Katniss Everdeen sogar verfilmt. Die Kinostreifen mit Jennifer Lawrence (28), Josh Hutcherson (26) und Liam Hemsworth (29) in den Hauptrollen erwiesen sich als ordentliche Kassenschlager! Vier Jahre nachdem der letzte Teil "Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2" über die Kinoleinwände geflimmert ist, kommt jetzt eine Hammer-Nachricht für alle Fans: Es wird ein viertes Buch geben!

Das berichtet nun Associated Press. Bereits am 19. Mai 2020 soll der vierte Roman, dessen Titel bisher noch nicht bekannt gegeben wurde, in den Läden erhältlich sein. Allerdings wird Suzanne Collins' neustes Werk keine Fortsetzung der "Die Tribute von Panem"-Reihe, sondern ein Prequel sein. Das Buch soll sich mit den Anfängen der blutrünstigen Hungerspiele beschäftigen – lange vor Katniss Everdeens Zeit.

Und es kommt sogar noch besser: Auch eine Verfilmung ist bereits in Planung! Ein Sprecher des Filmvertrieb-Riesen Lionsgate verkündete: "Als stolze Heimat der 'Hunger Games'-Filme können wir es kaum erwarten, dass Suzannes nächstes Buch veröffentlicht wird. Während sie das Buch schrieb, standen wir im engen Kontakt und freuen uns darauf, auch für den Film weiter mit ihr zusammenzuarbeiten."

SIPA PRESS / ActionPress "Die Tribute von Panem"-Autorin Suzanne Collins, 2013

Moviestore / Rex Features Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem - The Hunger Games"

Jason Merritt/Getty Images "Die Tribute von Panem"-Autorin Suzanne Collins, 2015

