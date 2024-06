Autorin bestätigt: 2025 kommt neues "Tribute von Panem"-Buch

Die Romanreihe Die Tribute von Panem erfreute sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit und auch die Verfilmung wurde ein echter Hit. Und noch findet die Dystopie wohl kein Ende – denn nach vier Büchern wird am 18. März 2025 ein neues erscheinen. Das bestätigt der Verlag von Autorin Suzanne Collins (61) jetzt durch eine Pressemitteilung, die unter anderem People vorliegt. Das Werk soll den Titel "Sunrise on the Reaping" tragen. "Suzanne Collins hat es wieder geschafft, uns in die Welt von Panem zurückzubringen, um uns wichtige Fragen über unsere eigene Welt zu stellen", verrät die Präsidentin des Verlags schon vorab.

Und worum geht es in dem neuen Buch? Es soll "die Welt von Panem 24 Jahre vor den Ereignissen in "Die Tribute von Panem' wiederbeleben, beginnend am Morgen der Ernte der 50. Hungerspiele". Vermutlich wird der Roman also zwischen der Trilogie und dem Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" spielen. "Die Geschichte eignete sich auch für eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Einsatz von Propaganda und der Macht derjenigen, die das Narrativ kontrollieren. Die Frage 'Real oder nicht real?' scheint mir jeden Tag drängender zu werden", erklärt Suzanne selbst. Wann das Buch auch auf Deutsch zu lesen ist, ist noch nicht bekannt.

Der erste Panem-Roman erschien bereits im Jahr 2008, 2020 folgte der erste Ableger. 2012 gab es für die Fans der Bücher einen Grund zur Freude, denn der erste Teil der Reihe kam ins Kino. Die drei Hauptrollen verkörperten Jennifer Lawrence (33), Josh Hutcherson (31) und Liam Hemsworth (34). Darüber hinaus machten Hollywoodstars wie Woody Harrelson (62), Donald Sutherland (88) und Lenny Kravitz (60) aus dem Film ein hochkarätiges Spektakel. Zuletzt durften die Leser 2023 in die Welt von Panem eintauchen, als "The Ballad of Songbirds and Snakes" seine Premiere feierte. Vielleicht folgt auf den neuen Roman ja bald auch ein neuer Film.

Getty Images Suzanne Collins, Autorin der "The Hunger Games"-Reihe

Getty Images Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson

