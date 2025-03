"Die Tribute von Panem"-Theaterstück feiert bald Premiere

Londons Theaterwelt steht vor einer neuen Attraktion: Am 20. Oktober feiert "The Hunger Games: On Stage" seine Premiere im "Troubadour Canary Wharf Theatre", das über 1.200 Sitzplätze verfügt und in der lebendigen Gegend von Canary Wharf liegt. Die Adaption des ersten Buches von Suzanne Collins (62)' Bestseller-Trilogie wird als packendes Bühnenstück von dem mehrfach Tony-nominierten Dramatiker Conor McPherson zum Leben erweckt. Inszeniert wird das Spektakel von Matthew Dunster, einem erfahrenen Regisseur, der für seine Arbeit an Stücken wie "2:22 – A Ghost Story" bekannt ist. Produziert wird die Show in Zusammenarbeit mit Lionsgate und einer hochkarätigen internationalen Produktionsgemeinschaft.

Die Macher der Inszenierung haben viel Zeit in die Vorbereitung investiert, um ein einzigartiges Theatererlebnis zu schaffen. Autorin Suzanne zeigte sich begeistert von der Verwandlung ihrer Geschichte in ein dynamisches und immersives Theaterstück. "Conor hat eine fantastische Adaption geliefert, die sich deutlich vom Film unterscheidet", lobte sie das Spektakel in einer Mitteilung. Regisseur Matthew schwärmte von der speziellen Theaterwelt, die im Laufe eines Jahres mit intensiven Workshops, einem kreativen Team und talentierten jungen Darstellern aufgebaut wurde. Auch Conor selbst hob hervor, dass die Werte von Resilienz und moralischem Mut der Hauptfigur Katniss Everdeen besonders in unsicheren Zeiten wichtig seien. Das Ziel sei es, der Vorlage treu zu bleiben und dennoch einen einzigartigen, aufregenden Zugang zu Panem auf die Bühne zu bringen.

Die "Hunger Games"-Reihe hat weltweit Millionen Fans und bleibt ein kulturelles Phänomen. Die Buchreihe wurde in 52 Sprachen übersetzt, und die Filme erzielten mehr als 3,4 Milliarden Dollar (ca. 3,2 Milliarden Euro) an den Kinokassen. Für die Theateradaption musste sich das Team am "Troubadour Canary Wharf Theatre" etwas Besonderes einfallen lassen: Von der Technologie bis zur Inszenierung wurde alles darauf ausgelegt, die Zuschauer mitten ins Szenario der tödlichen Spiele zu versetzen. Die schaurigen, aber faszinierenden Szenen von Suzannes Dystopie sollen durch die einmalige Theaterumgebung noch eindringlicher wirken. Karten für die vielversprechende Show werden ab dem 27. März 2025 erhältlich sein – ein Highlight, das in Londons Kulturkalender sicherlich große Beachtung finden wird.

"Die Tribute von Panem"-Autorin Suzanne Collins, 2013

Getty Images Suzanne Collins bei der Premiere von "The Hunger Games", 2012

