Schiebt er keinen EM-Frust? Mats Hummels genießt sein Leben

Mats Hummels (35) lässt sich die gute Laune nicht vermiesen. Der Fußballprofi steht nämlich entgegen den meisten Erwartungen nicht für die Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in wenigen Tagen auf dem Rasen. Doch wenn er enttäuscht war, hielt das offenbar nicht lange an. Mats zeigt sich in seiner Instagram-Story tiefenentspannt und mit hochgelegten Füßen. In Shorts und mit offenem Hemd sitzt er in der Sonne auf Loungemöbeln und präsentiert seinen Fans ein glückliches Lächeln. Ob der Sportler im Urlaub ist oder die Sonne zu Hause genießt, verrät er nicht. Aber immerhin scheint er keinen Gedanken mehr an die verpasste EM zu verschwenden.

Seine Fans sahen die Nicht-Nominierung für den EM-Kader etwas weniger entspannt als Mats selbst. Nachdem Nationaltrainer Julian Nagelsmann offiziell gemacht hatte, wer mitfahren darf, machte sich im Netz schnell tiefe Enttäuschung breit. "Hummels spielt im Champions-League-Finale und darf zu Hause bleiben, ist doch ein Witz, oder?", fragte sich ein verärgerter Fußballfan. Wieder andere wunderten sich darüber, dass Thomas Müller (34) mit dabei ist, Mats aber nicht. "Müller? Echt jetzt? Und kein Hummels? Witz...", lautete nur einer der Kommentare. Der 35-Jährige selbst machte seine Gemütslage bisher nicht direkt öffentlich.

Stattdessen verriet Mats, wie er erfuhr, dass er nicht für die EM nominiert ist. Gegenüber Sport Bild erklärte der BVB-Kicker, dass er nur einen ganz kurzen und knappen Anruf bekam, der ihn informierte. In der anderen Leitung war Trainer Julian höchstpersönlich. "Nicht einmal zwei Minuten. Ich musste gerade los zum Training. Ich brauche in solchen Momenten aber auch kein langes Gespräch und keine Erklärung. Das hat mir gereicht", meinte er ehrlich. Der Coach habe ihm lediglich erklärt, dass es bei seiner Entscheidung um "altersbedingte Dinge wie Fitness" gegangen sei. Mats könne das zwar nachvollziehen, aber ganz ohne Enttäuschung ging es dann wohl doch nicht: "Für mich als Einzelperson ist das bitter, weil ich aktuell zu den fünf besten Verteidigern Deutschlands gehöre, dieses Selbstvertrauen habe ich."

Mats Hummels, Fußballer

Getty Images Mats Hummels, Fußballprofi

