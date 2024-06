Süß! Thom und Nicole Scherzinger stellen virales Video nach

Nicole Scherzinger (45) und Thom Evans (39) zelebrieren ihre Liebe! Seit 2019 sind die Pussycat Dolls-Bekanntheit und der Rugby-Spieler bereits ein Paar. Doch offenbar sind die Turteltauben noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Auf Instagram teilt die "Where You Are"-Interpretin nun ein niedliches Pärchenvideo. In dem Clip stellen die Musikerin und der Sportler am Strand einen derzeitigen Internettrend nach. Während Thom näher an der Kamera sitzt, erscheint Nicole im hinteren Teil des Bilds. Obwohl beide einige Meter weit auseinander stehen, wirkt es in dem Video so, als würden sie sich küssen. Die optische Illusion ist dem Paar offenbar direkt gelungen. "Nur ein Versuch? Herausforderung angenommen! Es war ein knapper Fehlschuss, aber wir haben es geschafft", schreibt die Tänzerin stolz.

Mit der süßen Kussaufnahme entzücken Nicole und Thom die Fans. Kommentare wie "Ihr seid so süß. Ich liebe euch als Paar! Ich wünsche mir genauso so eine Beziehung" oder "Mein allerliebstes Lieblingspaar" häufen sich unter dem Beitrag. Der Clip hat offenbar auch die Aufmerksamkeit von der britischen Schauspielerin Hannah Waddingham (49) auf sich gezogen. Doch die Game of Thrones-Darstellerin scheint nicht so ganz zu glauben, dass das niedliche Video nur mit einem Versuch entstanden ist: "Mein Gott, wie lange hat das gedauert, bis das geklappt hat?!"

Immer wieder gewähren Nicole und Thom intime Einblicke in ihre glückliche Beziehung im Netz. So verkündeten die Turteltauben im vergangenen Juni sogar ihre Verlobung auf Instagram. Dafür veröffentlichte die "When I Grow Up"-Interpretin einen besonderen Schnappschuss. Denn das Bild hält den Moment des Antrags fest. Auf dem Foto kniet der Sportler mit einem Ring in der Hand vor seiner Liebsten. Dazu schrieb die Sängerin glücklich: "Ich habe Ja gesagt."

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger , Dezember 2024

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger, 2023

