Trailer zur Netflix-Serie: Bill Kaulitz knutscht mit Model

Ab dem 25. Juni ist die Serie "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix abrufbar. Die Serie soll in das Privatleben der Tokio Hotel-Zwillinge Bill (34) und Tom Kaulitz (34) schauen. Dabei geht es auch um das Liebesleben der beiden. Während Tom aber glücklich verheiratet ist, ist Bill Single – und das scheint er auch auszuleben. Zumindest zeigt er sich schon im ersten Trailer beim Knutschen: Auf dem Rücksitz einer Limousine gibt er seiner männlichen Begleitung einen innigen Kuss. Dabei soll es sich aber um niemand Unbekannten handeln, sondern um das Männermodel Marc Eggers (37). Die beiden wurden schon auf dem Oktoberfest vergangenes Jahr kuschelnd und knutschend erwischt. Weiter ins Detail geht der auf Instagram veröffentlichte Clip aber noch nicht.

Dass Marc für Bill kein Unbekannter ist, sollte den Fans aber bekannt sein. Nachdem die beiden sich auf dem Oktoberfest innig geküsst hatten, schienen sie viel Zeit miteinander zu verbringen – und sich dabei sehr nahezukommen. So besuchten sie zusammen ein Konzert und schlugen sich gemeinsam die Nächte um die Ohren. Richtig ernst wurde es dann wohl auf der Halloween-Party von Bills Schwägerin Heidi Klum (51). Ein Insider verriet gegenüber RTL: "Marc ist Bill nicht von der Seite gewichen. Die beiden kamen zusammen an, wirkten den ganzen Abend sehr vertraut miteinander, Bill suchte auch immer die Nähe zu ihm." Was daraus wurde, wissen aber bisher nur die beiden.

Abgesehen von Bills Knutscherei verrät der Trailer aber auch, wie die Zwillinge privat so ticken. Und so privat zeigten sich die Musiker bisher noch nie. Neben ihrer Mama Charlotte kommt auch Heidi zu Wort. Darüber hinaus wird deutlich, wie nahe sich die beiden stehen. Vor allem Tom macht sich immer wieder große Sorgen um seinen Bruder. "Ich habe Bill leiden sehen, will ihn aber nur glücklich sehen", meint der 34-Jährige im Interview, bevor die einstigen Teenie-Stars sich fest in die Arme fallen. Die Fans sind bereits ziemlich angetan und können den Start der Serie kaum erwarten: "Ich liebe alles daran! Warum kann nicht schon heute der 25. Juni sein?".

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

Anzeige Anzeige

©Netflix Bill und Tom Kaulitz in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Bill wird mehr über seine Knutscherei mit Marc erzählen? Nein, das wird sicher nur kurz gezeigt! Ja, er klärt das bestimmt auf. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de