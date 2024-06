Cathy Hummels Sohn Ludwig half ihr aus der Essstörung heraus

Cathy Hummels (36) leidet seit ihrem 15. Lebensjahr an Depressionen. In Phasen, in denen sie mit der Erkrankung besonders stark zu kämpfen hat, verschlägt es ihr auch den Appetit. So passierte es auch nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Mats Hummels (35). "Die Konsequenz ist, dass ich dann keinen Hunger mehr habe. Es bleibt einfach nichts kleben", beschreibt die einstige Spielerfrau gegenüber Gala. Sie wurde unfreiwillig immer dünner und dünner – bis ihr Sohn Ludwig (6) ihr einen Denkanstoß gab. Die Influencerin erinnert sich: "Und irgendwann hat wirklich auch mein Sohn zu mir gesagt: 'Mama, warum sind eigentlich deine Arme dünner als meine?'" In diesem Moment habe sie gewusst, dass sich etwas ändern müsse.

Bis ihr Sohn ihr Untergewicht schließlich kommentierte, hatte Cathy versucht, ihre Probleme zu verdrängen. "Man kann schon viel verstecken und man kann viel kompensieren. Aber mir ging es zu der Zeit wirklich verdammt schlecht", gesteht die Kampf der Realitystars-Moderatorin. Erfolg habe sie mit dieser Strategie jedoch nicht gehabt: "Aber du kannst eine Emotion nicht wegschieben, die geht ja irgendwohin. Bei mir ist sie halt an den Körper gegangen." Mit der Hilfe ihrer Liebsten und einer Therapie habe sie diese Krise allerdings überwinden können.

Doch auch vor der Trennung von Mats plagten die 36-Jährige bereits Probleme mit ihrem Körper. In dem gemeinsamen Podcast "Hummeln & Fische" erinnert sich ihre Schwester Vanessa Fischer: "Ich weiß, du warst schwanger und du hattest nach der Geburt schon – was jede Frau hat – ein Problem mit deinem Bauch nach der Schwangerschaft. Ich weiß noch, dass du ihn gefragt hast, ob es schön ist, ob es okay ist und er hat wirklich so den Daumen in die Mitte gezeigt." Cathy gesteht, diese Reaktion des Fußballstars habe sie stark belastet.

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels (r.) mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats und Cathy Hummels, April 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Cathys Geständnis? Toll, dass sie es für Ludwig da rausgeschafft hat! Schade, dass ihr Sohn das mitbekommen musste... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de