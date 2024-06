Darum fehlte Sophia Thomalla bei Finaleinzug von Alexander

Alexander Zverev (27) steht das erste Mal in seiner Karriere im Finale der French Open – doch seine Freundin Sophia Thomalla (34) fehlte bei diesem wichtigen Spiel. Dafür gab es aber einen Grund: Rund 12.000 Kilometer Luftlinie trennt das Paar aktuell voneinander, da sie für einen Moderationsjob in Asien unterwegs ist. Für Sophia ist das keine Begründung, ihren Freund aus der Ferne nicht anzufeuern, denn die beiden kennen ihre Fernbeziehung schon. In ihrer Instagram-Story teilt das Model ein Bild von dem Sportler und schreibt "Oh mein Gott" und ein Emoji mit Herzaugen.

Die Moderatorin ist zurzeit für Dreharbeiten der Realityshow Are You The One? auf der Insel Ko Samui. Doch das wichtige Spiel ihres Sportlerfreundes lässt sie sich trotz der Zeitverschiebung nicht entgehen. Im Interview mit Bild erzählt das Model: "Wenn er beginnt, ist es bei mir 22.30 Uhr. Dann sitze ich bei ganz schlechtem Internet vor meinem iPad und schaue durch den VPN-Tunnel Eurosport." Entschieden war der finale Einzug zu mitteleuropäischer Zeit gegen 22 Uhr – bei Sophia war es drei Uhr mitten in der Nacht.

Reichlich Unterstützung bekommt der Tennisspieler von vielen bekannten Gesichtern. Unter seinem Instagram-Post, in dem Alexander seinen Einzug mit den Worten "Dieses Finalgefühl" feiert, gratuliert TV-Star Carmen Geiss (59): "Jetzt bin ich mir sicher, dass du das Finale rocken wirst!" Auch sein Sportlerkollege Toni Kroos (34) lässt seinen Finaleinzug nicht unkommentiert: "Der Job ist noch nicht erledigt." Am kommenden Sonntag tritt Alexander im Finale gegen Carlos Alcaraz an.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla am Set von "Are You The One – Reality Stars in Love"

Getty Images Alexander Zverev bei dem French Open 2024 in Paris

