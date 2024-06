Das sind die heimlichen GNTM-Favoriten von Ex-Kandidat Max

In der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel gehen erstmals auch Männer an den Start – einer von ihnen war Max Uhrmacher. Für den gebürtigen Koblenzer nahm das Abenteuer auf den Laufstegen der Welt jedoch frühzeitig ein Ende. Auf dem Lascana Summer Event verrät das Model gegenüber Promiflash, für welche verbleibenden Kandidaten er die größten Gewinnchancen sieht. "Ich sehe am meisten Linus vorne", ist er sicher. Bei den Ladies sieht es da wiederum etwas anders aus. "Ich kann mich noch nicht zwischen Lea und Fabienne entscheiden, aber die beiden sind auf jeden Fall meine Favoriten. Eine von beiden wird sich den Titel holen."

Dass er selbst die Castingshow bereits in der siebten Folge verlassen musste, schien nicht ganz spurlos an dem 20-Jährigen vorbeigegangen zu sein. In einem damaligen Interview mit Promiflash zeigte er sich nach seinem Aus nicht nur sichtlich überrascht, sondern auch besonders enttäuscht. "Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass bei mir alles super war, weil ich auch vorher nie gewackelt habe und immer nur positives Feedback bekommen habe", beteuerte er im Gespräch und fügte hinzu: "Ich fand es auch schon fast ein bisschen respektlos, was Christian gesagt hat, mit diesem: 'Du kannst das ja jetzt hier nicht als Ausrede nehmen.'" Damit bezog sich Max auf die damaligen gesundheitlichen Probleme seines Vaters, die ihm zu dieser Zeit in der Castingshow große Sorgen bereitet hatten.

Inzwischen kämpfen noch neun verbleibende Nachwuchsmodels um den großen Sieg von Heidi Klums (51) beliebter TV-Show. Wer am Ende den Titel mit nach Hause nehmen wird, wird sich schon bald zeigen. Doch bevor es im Finale dann um alles geht, wird sich noch der eine oder andere Kandidat von seinem Traum des Gewinns verabschieden müssen. Zuletzt traf dieses Schicksal Armin Rausch. Nach einigen Schwierigkeiten beim Shooting hatten ihn seine Mitstreiter abgehängt, weshalb der Hottie am Ende die Heimreise antreten musste.

