Im Gegensatz zu J.Lo: Ben Affleck trägt noch seinen Ehering

Das Liebes-Chaos rund um Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) ist perfekt. Die Gerüchte über ein Ehe-Aus der Schauspieler halten sich seit Wochen hartnäckig. Nun wurde Ben erneut gesichtet: Der "Gone Girl"-Darsteller ist mit seinem Sohn Samuel in Los Angeles unterwegs. Dabei glänzt an seiner Hand sein Ehering! Diesen hatte seine Ehefrau kürzlich abgelegt – vor wenigen Tagen machte sie sich ohne das Schmuckstück auf den Weg ins Büro und wurde dort von Paparazzi erwischt.

Doch obwohl Ben seinen Ring nach wie vor trägt, sprechen einige Indizien für eine Trennung der Hollywoodstars. Wie Daily Mail berichtete, steht derzeit das Luxusanwesen der beiden zum Verkauf. Erst im vergangenen Jahr hatten Ben und Jennifer die Villa für rund 55 Millionen Euro erstanden. Seit einigen Wochen sollen sie bereits getrennt leben. Und auch zur Abschlussfeier seiner Tochter Violet tauchte der Ex von Jennifer Garner (52) allein auf.

Viele Fans spekulieren hingegen, dass das ewige Hin und Her um "Bennifer" eine reine PR-Aktion sein könnte. Die Tickets für die "This Is Me... Live"-Tournee, die Jennifer für den Sommer geplant hatte, verkauften sich nämlich eher mäßig. Schließlich sagte sie die Tour sogar ganz ab. "Es wäre verrückt, wenn diese ganze Trennungsgeschichte von J.Lo und Ben nur dazu diente, ihr einen Vorwand zu geben, um das Konzert abzusagen, ohne zugeben zu müssen, dass sich die Tickets nicht verkauften", meint ein User auf X.

