Klage der Ex-Assistentin: Kanye West hatte Fünfer-Orgie!

Kanye West (47) und seine Ehefrau Bianca Censori (29) sollen laut einer neuen Klage in eine Fünfer-Orgie verwickelt gewesen sein, bei der der Rapper seine Frau gebeten haben soll, seinen Freunden orale Gefälligkeiten zu erweisen. Diese brisanten Anschuldigungen stammen von seiner ehemaligen Assistentin Lauren Pisciotta, die Kanye West wegen sexueller Belästigung, Stalking und obszönen Nachrichten verklagt. Demnach heißt es laut The Sun: "Bei einer dieser Gelegenheiten, im August 2022, nachdem die Klägerin eine Uber-Fahrt arrangiert hatte, riefen Kanye West alias Ye und Bianca Censori die Klägerin an und wollten die Orgie [Fünfergruppe] besprechen, an der sie am Vortag teilgenommen hatten." Lauren behauptet zudem, dass Kanye ihr Millionenbeträge an Abfindung und versprochene Zahlungen für das Löschen ihres OnlyFans-Accounts schulde.

Die im Los Angeles Superior Court eingereichten Dokumente beinhalten weitere pikante Details. Demnach soll Lauren für die Organisation von Uber-Fahrten für Frauen zuständig gewesen sein, die sich Kanye und Biancas Bettgesellschaft anschließen sollten. Auch soll Kanye in seinem Yeezy/Gap-Büro sexuelle Forderungen an seine Frau und andere Frauen gestellt haben: "Später am Abend im Büro forderte Kanye West alias Ye Bianca Censori und andere weibliche Gäste auf, in der Umkleidekabine des Büros Oralsex mit ihm und seinen männlichen Gästen zu haben", heißt es in Laurens Klage.

Die Klage richtet sich nicht nur gegen Kanye, sondern auch gegen seine Firmen Yeezy, Yeezy Apparel, Yeezy Footwear und Yeezy Construction. Kanye wird beschuldigt, obszöne Nachrichten und pornografische Videos geschickt sowie sexuelle Handlungen während Telefonaten durchgeführt zu haben. Kanyes Sprecherin hat die Anschuldigungen als "haltlos" zurückgewiesen und angekündigt, selbst rechtliche Schritte gegen Lauren einzuleiten.

Während die Klage gegen Kanye und Bianca für reichlich Aufsehen sorgt, ist dies nicht die einzige Kontroverse, in der der Musiker derzeit steckt. Erst vor drei Wochen entfachte Kanye erneut einen medialen Feuersturm mit einem weiteren umstrittenen Projekt: Der Skandal-Rapper eröffnete nämlich ein eigenes Pornostudio. Damit soll Bianca laut einem Insider auch nicht mehr so glücklich sein: "Er stolziert mit ihr herum und zieht sie an, als wäre sie ein Pornostar! Jetzt weiß sie auch, warum. Bianca hatte sich darauf eingelassen, weil sie gehofft hatte, er würde sie zum Star machen. Aber das ist für sie wirklich zu viel", meinte die Quelle gegenüber InTouch.

Anzeige Anzeige

APEX / MEGA Kanye West und Bianca Censori, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / laurenpisciotta Lauren Pisciotta, Ex-Assistentin von Kanye West

Anzeige Anzeige

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über die Anschuldigungen von Lauren Pisciotta? Ich finde sie glaubwürdig Ich kaufe ihr das nicht ab. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de