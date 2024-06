Komplett in Jeans: Margot Robbie begeistert mit neuem Look!

Ihre Barbie-Phase scheint wohl vorbei zu sein! In einem kompletten, weiten Jeans-Outfit lässt sich Margot Robbie (33) am vergangenen Freitag in New York sehen. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, kombiniert die Schauspielerin ein weißes T-Shirt mit einer langen Jacke und einer passenden, weiten Hose aus dunkelblauem Denim. Zu ihrem Look trägt sie eine trendige Sonnenbrille und kleinen, goldenen Schmuck. Ihre offenen, blonden Haare wehen im Wind, während sie die Straße entlang entlangläuft.

Am selben Tag sieht man die "Barbie"-Darstellerin mit ihrem Ehemann Tom Ackerley (34), wie das Magazin weiter berichtet. Für den gemeinsamen Abend wechselt die Blondine ihr Outfit. Sie trägt erneut ein passendes Set aus einem hellbraunen Blazer und einer weiten Hose. Ihre offenen Haare versteckt sie unter einer schwarzen Cap versteckt. Ihr Ehemann, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist, ist sehr hell gekleidet, mit einem weißen Oberteil und einer beigefarbenen Stoffhose. Gemeinsam schieben sie ihre Koffer aus einem Gebäude.

Margot veränderte ihren Look in den vergangenen Wochen offensichtlich. Erst im vergangenen April begeisterte die Australierin mit ihrer neuen Frisur – einem Longbob in einer dunkleren Haarfarbe. In ihrer Barbie-Ära trat sie oftmals in auffälligen, pinken Kleidern auf, doch bei Events und auch im privaten Umfeld erscheint die Beauty in schlichteren Outfits.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei den Golden Globe Awards 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den neuen Look von Margot? Ich finde das Outfit total schön! Der "Barbie"-Look hat mir besser gefallen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de