Barbie-Haare ade: Margot Robbie trägt jetzt einen Longbob!

Nicht nur modetechnisch verabschiedet sich Margot Robbie (33) von ihrer legendären Barbie-Rolle. Jetzt mussten auch ihre langen, blonden Haare daran glauben. Denn zu einem Event in Los Angeles erschien die Schauspielerin mit einer neuen Frisur: Margot trägt jetzt einen Longbob – ihr Blondton scheint etwas dunkler zu sein. Den neuen Look rundet sie mit einem sehr natürlichen Make-up ab. Vielleicht wollte sie nicht allzu sehr von der neuen Frisur ablenken und sogar besonderen Fokus auf die kürzeren Haare setzen.

Denn auch ihr Outfit ist eher schlicht. In ihrer Barbie-Ära trat sie oftmals in auffälligen, pinken Kleidern auf – am vergangenen Samstag trug sie ein schwarzes, trägerloses Dress, welches ihre Figur perfekt in Szene setzte. Die Robe erinnert an ihren diesjährigen Oscars-Look: Auch an diesem besonderen Abend entschied sie sich für ein schwarzes, trägerloses Kleid. Einige Fans auf TikTok spekulierten damals, dass sie ihrem Co-Star America Ferrera (39) nicht die Show stehlen wollte.

Denn America war für einen Goldjungen in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" in Barbie nominiert. Passend dazu trug die 39-Jährige ein pinkes, glitzerndes Kleid: Es war ihr Abend. Margot wurde nicht für ihre Leistung in dem Streifen nominiert, was viele Fans und Kritiker nicht verstehen konnten. "Greta und Margot, auch wenn es schmerzt, an der Kinokasse zu gewinnen, aber nicht die Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen, lieben euch eure Millionen von Fans. Ihr seid beide so viel mehr als Kenough", schrieb beispielsweise Hilary Clinton auf X.

Getty Images Margot Robbie bei den Golden Globe Awards 2024

Getty Images America Ferrera bei den Oscars 2024

