Prinzessin Beatrice trägt gleichen Rock wie Herzogin Meghan!

Das lässt einem doch das Herz aufgehen: Prinzessin Beatrice (35) besuchte ein krebskrankes Mädchen, das dank der Organisation "Make A Wish" ihren Lebenstraum erfüllen konnte. Sie durfte ihre Kunst in einer echten Galerie ausstellen. Die royale Engländerin erschien überraschend in der Kunstausstellung in einem langen Rock, einem Blazer und flachen Ballerinas. Auf Fotos, die auf X kursieren, umarmt die Prinzessin die kleine Künstlerin und posiert mit ihrer Familie. Das Mädchen muss ein großer Fan der Prinzessin sein, denn sie grinst von einem Ohr zum anderen. Das Besondere an Beatrices dunklem Outfit? Der Faltenrock wurde von Misha Nonoo designt, die ganz zufällig die beste Freundin von Herzogin Meghan (42) ist. Meghan selbst hatte denselben Rock zuletzt 2018 getragen.

Laut Hello! ist Beatrice schon sehr lange mit der Designerin befreundet, war sogar bei der ersten Hochzeit der Modeschöpferin im Jahr 2012 zu Gast. Der aktuelle Look der Schwester von Prinzessin Eugenie (34) löst bei ihren Fans allerdings gemischte Gefühle aus. Auf der einen Seite wird sie gelobt, weil ihr Blazer von Zara ist, während ihre Schuhe Chanel sind. Wobei sie schon immer gerne erschwingliche Kleidung mit Luxus-Klamotten kombinierte. Kritiker ihres Outfits sind jedoch sichtlich anderer Meinung. "Ich weiß ja nicht, ob die Farbe Schwarz die richtige Wahl war, um ein krankes Kind zu besuchen," heißt es in einem Kommentar zu den Fotos.

Misha und Meghan haben sich ebenfalls vor Jahren kennengelernt. Laut dem Magazin wird sogar gemunkelt, dass Misha die Herzogin und ihren Mann Prinz Harry (39) miteinander verkuppelt hat. Immerhin war ihr Ex-Mann Alexander Gilkes (44) mit Harry und seinem Bruder William (41) auf dem Eton-College. Auch bei Williams Hochzeit mit Kate im Jahr 2011 sei er dabei gewesen. Zudem hat Misha dank ihrer Designs inzwischen auch eigene Kontakte im Königshaus.

Getty Images Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2018

Andrew Toth/Getty Images Herzogin Meghan und Misha Nonoo im Jahr 2015

