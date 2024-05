Mit Sneakern: Prinzessin Beatrice in lässigem Look auf Event

So lässig bekommt man Prinzessin Beatrice (35) sonst eher selten zu sehen. Am Montag besuchte die Britin eine Veranstaltung zu Ehren des Empire State Building in New York City. Für ihren Auftritt wählte die sonst so sehr herausgeputzte Prinzessin ein extrem lässiges Outfit. Wie die Fotos, die Hello vorliegen, zeigen, erschien Beatrice in einem schwarzen Satinrock, zu dem sie ein farblich passendes T-Shirt kombiniert hatte. Darüber trug die 35-Jährige eine khakifarbene Jacke. Statt den sonst so üblichen High Heels setzte die Nichte von König Charles (75) auf flache Turnschuhe.

Auch in Sachen Make-up setzte Beatrice auf Natürlichkeit. Die ältere Schwester von Prinzessin Eugenie (34) trug den berühmten No-Make-up-Look. Bei ihren Haaren verzichtete sie ebenfalls auf ein aufwendiges Styling. Hinter der Prinzessin liegen ereignisreiche Tage. Kurz vor ihrem Besuch in New York City war Beatrice nach Saudi-Arabien gereist, um dort an einer Sondersitzung des Weltwirtschaftsforums teilzunehmen. Unter anderem plauderte sie dort ausgelassen mit der Generalsekretärin der Organisation für digitale Zusammenarbeit, Deemah AlYahya, sowie der Gründerin des Frauennetzwerks Playbook, Wafa Alobaidat.

Vor wenigen Tagen gab Beatrice zudem ein Update über den Gesundheitszustand ihrer an Krebs erkrankten Mutter Sarah Ferguson (64). "Es geht ihr wirklich gut. Letztes Jahr hatte sie einen schweren gesundheitlichen Rückschlag, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Mit ihren 64 Jahren geht es ihr gut. Sie hat so viel durchgemacht, aber ich glaube, dass sie jetzt erst richtig aufblüht", erklärte sie in der Show The Morning.

Getty Images Prinzessin Beatrice beim Royal Ascot im Juni 2014

Getty Images Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson, 2012

