Das ist Rita Oras Geheimnis für Eheglück mit Taika Waititi

Rita Ora (33) und ihr Partner Taika Waititi (48) gehen seit rund sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. 2022 hatten sich die Sängerin und der Regisseur vor dem Altar die ewige Liebe geschworen – und trotz ihrer straffen Terminkalender genießen sie ihr Eheleben in vollen Zügen. Gegenüber The Sun verrät die "I Will Never Let You Down"-Interpretin das Geheimnis zu ihrem Liebesglück: "Was funktioniert, ist eine echte Verbindung und ein echtes Gefühl der Freundschaft. Kommunikation ist der Schlüssel. Unsere Zeitpläne sind so voll, dass es einfach wichtig ist, miteinander zu reden, und das ist es, was bei uns funktioniert."

Trotz der "verrückten" Zeitpläne hat die Beauty das Gefühl, sie hat ihr Leben dank der Heirat mit ihrem Liebsten endlich im Griff. "Das war ein wirklich, wirklich großer Meilenstein", meinte sie im Interview mit Blag Magazine und fügte hinzu: "Wenn man heiratet, wird man reifer, man wird eine Dame, man wird erwachsen, man wird eine Frau." Die Eheschließung sei ein einschneidendes Ereignis, das ihr gezeigt habe: "Wow, ich habe wirklich die Kontrolle über mein Leben".

Dass Rita und ihr Liebster sich im Sommer 2022 bei einer intimen Zeremonie mit nur acht Gästen das Jawort gegeben hatten, machten sie erst rund ein Jahr später publik. Der Grund: Das Gesangstalent wollte sein bisher wohl schönstes Erlebnis für sich allein haben. "Ich stehe jetzt schon eine Weile in der Öffentlichkeit und ich habe immer alles, woran ich beteiligt bin, der Öffentlichkeit preisgegeben. Es war schön, etwas zu haben, das eine Weile geheim war." Durch die Geheimhaltung habe es sich "entspannt" angefühlt.

Getty Images Rita Ora, April 2024

Getty Images Sängerin Rita Ora und Regisseur Taika Waititi, Met Gala 2024

