Taylor Swift überwindet Handkrampf bei Konzert in Schottland

Taylor Swift (34) tourt momentan mit ihrer "The Eras Tour" durch Europa. Die dreistündige Show ist normalerweise bis ins kleinste Detail im Voraus geplant. Doch bei ihrem Konzert in Schottland läuft nicht alles rund. Am Ende singt die "Cruel Summer"-Interpretin immer ein paar Songs, die nicht auf der festen Setlist stehen. Bei diesem Segment in Edinburgh erleidet der Popstar, Berichten von Deadline zufolge, einen Krampf. "Meine Hand ist ganz seltsam verkrampft. Das ist mir noch nie passiert", erzählt sie ihren Fans von der Bühne aus.

Als Vollprofi weiß sich Taylor aber zu helfen. Nach ein paar Lockerungsübungen ist sie wieder in der Lage, Gitarre zu spielen. Als wäre das nicht genug, sorgt allerdings ein weiterer Vorfall für eine Unterbrechung der Überraschungssongs. Wie ein Video auf X zeigt, ereignet sich mitten in der Performance von "Would’ve, Could’ve, Should’ve" ein medizinischer Notfall im Zuschauerbereich. Als die Sanitäter die betroffene Person Taylors Meinung nach nicht schnell genug erreichen, fängt die Musikerin kurzerhand an, über die Situation zu singen: "Ich werde einfach weiterspielen, bis ihr jemand hilft. [...] Ich könnte das die ganze Nacht machen."

Obwohl die 34-Jährige mit ihrer Europatournee alle Hände voll zu tun hat, fand sie vor Kurzem Zeit, eine alte Freundin zu besuchen. Cara Delevingne (31) gab im März ihr Theaterdebüt in dem Musical "Cabaret" im Londoner Palladium. Bei einer ihrer letzten Performances besuchte Taylor die Britin. Auf Instagram teilte das Model danach ein gemeinsames Foto mit der Grammy-Gewinnerin. Darauf umarmen sich die beiden Freundinnen fest und grinsen fröhlich in die Kamera.

Taylor Swift, US-amerikanische Musikerin

Cara Delevingne und Taylor Swift

