Tochter von Jennie Garth war gegen Hochzeit mit Dave Abrams

Seit fast zehn Jahren sind Jennie Garth (52) und Dave Abrams (42) verheiratet. Ihre älteste Tochter Luca war mit der Hochzeit allerdings gar nicht einverstanden, wie das Mutter-Tochter-Duo in dem Podcast "Just B" verrät: "Ich habe gesagt: 'Ich bin nicht einverstanden.' Aber du hast es trotzdem durchgezogen. Es war eine wirklich schöne Hochzeit, und ich glaube, du hattest einen viel besseren Blick auf alles als ich mit 17." Übel nahm Jennie das ihrer Tochter aber keineswegs: "Sie wollte einfach nur ihre Mama beschützen."

Luca ist das älteste Kind der 52-Jährigen. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Peter Facinelli (50) durfte Jennie neben der heute 26-Jährigen ihre zwei Töchter Lola und Fiona auf der Welt begrüßen. Doch trotz des Familienglücks hielt ihre Beziehung nicht: Nach zwölf Jahren Ehe trennten sich Jennie und Peter. Dass ihre Mama nach dem Ehe-Aus wieder Männer datete, war den Schwestern damals ein Dorn im Auge – deswegen stellten sie ihre ganz eigenen Regeln auf: "Erinnerst du dich an meine eine Vorschrift [...]? Ich habe gesagt: 'Sie können kommen, aber sie müssen uns Geschenke ins Haus bringen.'" Luca und ihren Geschwistern sei es wichtig gewesen, dass ihre Mama einen "altmodischen Verehrer" habe, der "einen Obstteller oder einen kleinen Snack" für sie mitbringe. Mit Dave schien sie dann den Richtigen gefunden zu haben...

Heute sind die ehemalige Beverly Hills, 90210-Darstellerin und ihr Liebster seit fast zehn Jahren verheiratet. Das Paar machte in seiner Ehe aber seine ganz eigenen Regeln: Dave zog nach ihrer Hochzeit bei Jennie und den Kindern vorerst nicht ein, wie er bereits in dem Podcast "I Choose Me with Jennie Garth" verriet: "Nein, wir haben gewartet. Als die Kinder zu Hause waren, habe ich im Gästezimmer geschlafen." Die beiden wollten in ihrer Beziehung, aber auch in der Erziehung von Jennies Kindern alles richtig machen. "Ich meine, wenn man eine Familie hat und all diese Verantwortungen auf sich nimmt und den Kindern ein bestimmtes Verhalten vorleben muss", betonte Dave außerdem.

Getty Images Lola Ray Facinelli, Luca Bella Facinelli und Fiona Eve Facinelli, Töchter von Jennie Garth

Getty Images Jennie Garth und Dave Abrams im Oktober 2018

