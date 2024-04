Jennie Garth wollte Kinder von der Schauspielerei fernhalten

Jennie Garth (52) und ihr Ex-Mann Peter Facinelli (50) haben drei Töchter – die 26-jährige Luca Bella, die 21-jährige Lola Ray und die 17-jährige Fiona Eve. Doch die Schauspielerin vermutet, dass keine der drei in ihre Fußstapfen treten wird. "Ich glaube nicht, dass eine von ihnen das tun will. Aber wenn sie es wollten, sind sie jetzt alt genug. Ich würde es erlauben, würde sie ermutigen und unterstützen", erzählt die TV-Darstellerin im Interview mit Fox News Digital. Früher sei das für sie ein No-Go gewesen: "Als sie noch jünger waren, hätte ich es ihnen definitiv nicht erlaubt."

Aus der Öffentlichkeit hat Jennie ihre Kids nie komplett ferngehalten – sie seien trotz ihrer prominenten Mutter sogar ziemlich bodenständig. "Ich halte sie einfach in meiner Nähe und versuche, involviert zu bleiben. Ich versuche, ihnen immer wieder klarzumachen, wie wichtig Familie ist. Ich glaube, dass dies der Schlüssel ist, damit sie am Boden bleiben", erklärt die "What I Like About You"-Darstellerin.

Jennie selbst begann mit 13 Jahren Tanzunterricht zu nehmen und als Model zu arbeiten. Mit 15 wurde sie von einem Talentscout entdeckt – sie brach schließlich sogar die Highschool ab, um sich voll und ganz der Schauspielerei zu widmen. Mit 18 ergatterte sie dann eine Rolle in der Hitserie Beverly Hills, 90210 und wurde schlagartig berühmt. Von 2008 bis 2010 und 2019 stand sie jeweils für Ableger des Formats vor der Kamera.

Getty Images Jennie Garth und Peter Facinelli mit ihren Töchtern Lola Ray, Luca Bella und Fiona Eve 2011

Getty Images Jennie Garth, Schauspielerin

Könnt ihr Jennies Einstellung nachvollziehen?



