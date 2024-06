Frisch verheiratet: So lernte H.P. Baxxter seine Sara kennen

Am Freitag war es endlich so weit: H.P. Baxxter (60) und seine Sara gaben sich auf Sylt das Jawort! Doch wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt? In der Hamburger Kneipe "Zwick" soll der Musiker auf die Studentin aufmerksam geworden sein. "H.P. sah Sara, als sie sich ein Getränk holen wollte, und sprach sie direkt an", verrät ein Freund des Frischvermählten im Gespräch mit Bild. Die Studentin war erst kurz zuvor für ihr Studium der Immobilienwirtschaft in die Hansestadt gezogen. Offiziell sind die beiden seit März 2023 zusammen.

Wie ernst es H.P. mit der Bayerin ist, wurde Freunden des "Hyper Hyper"-Sängers schnell klar: "Er postet sie immer auf Social Media, was er vorher nicht gemacht hat." Auch mit der Familie seiner frisch Angetrauten versteht sich der Frontmann von Scooter bestens: Vergangenes Jahr besuchte das Paar gemeinsam mit Saras Papa die Wiesn in München.

Die Hochzeit der beiden fand am Freitagnachmittag im engsten Kreis statt. Erst heute werden dann mit den rund 150 Gästen die Korken geknallt. Der 60-Jährige und die 23-Jährige entschieden sich für die berühmt--berüchtigte Sansibar mitten in den Dünen Rantums. Doch wieso entschieden sich H.P. und seine junge Braut gerade für die Insel in der Nordsee? "Sylt hat eine sehr schöne, fast magische Atmosphäre", erklärte der Musikproduzent und ergänzte: "Wir beide waren schon oft auf der Insel. Der Faktor Wetter spielt praktisch keine Rolle, es ist immer schön." Für H.P. ist es bereits die dritte Ehe.

Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und seine Sara auf Sylt, Juli 2023

Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und seine Frau Sara an ihrem Hochzeitstag, Juni 2024

