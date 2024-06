Andrea Berg musste ihre Schwangerschaft geheim halten!

Andrea Berg (58) brachte 1998 ihre Tochter Lena-Maria zur Welt – zu diesem Zeitpunkt feierte der Schlagerstar als Nachwuchskünstler gerade erste Erfolge. Als ihr Produzent Eugen Römer von der Schwangerschaft erfuhr, hatte er Zweifel: Wird ihre Karriere darunter zu leiden haben? "Darum beschlossen wir, die Plattenfirma nicht einzuweihen", erinnert sich die Sängerin im Gespräch mit Bild. Diesen Plan haben Andrea und ihr Produzent durchgezogen: "Sie erfuhren erst von Lena-Maria, als sie schon auf der Welt war. Ich war quasi heimlich schwanger."

Ihre Tochter bezeichnet Andrea als absolutes Wunschkind. Doch mit der Liebe hatte sie damals weniger Glück – die Beziehung zu dem Vater ihres Kindes ging noch vor der Geburt von Lena-Maria in die Brüche. Einige Jahre später fand die "Die Gefühle haben Schweigepflicht"-Interpretin jedoch den richtigen Partner für sich: 2007 heiratete sie Ulrich Ferber. An das Kennenlernen der beiden erinnert sich der Hotelier auch nach vielen Jahren nur zu gut. "Andrea faszinierte mich. Sie war ein Star und gleichzeitig ganz bodenständig und nahbar. Ich wollte nicht mehr heiraten, bis ich Andrea traf", schwärmte Ulrich im vergangenen Jahr gegenüber dem Blatt von seiner Liebsten.

Familie steht für Andrea immer an erster Stelle – das gilt natürlich auch für angeheiratete Familienmitglieder. Denn: Ulrich brachte seinen Sohn Andreas mit in die Ehe, der seit 2017 mit der Schlagersängerin Vanessa Mai (32) verheiratet ist! "Vanessa kommt mit Fragen, die mich sehr stolz machen", verriet die 58-Jährige jüngst gegenüber RTL und fügte hinzu: "Es macht mich sehr stolz, dass ich als Stiefmama gefragt werde und gebe da auch sehr gerne meinen Rat und nehme auch gerne an die Hand, lasse sie aber ansonsten immer fliegen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Berg bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg mit ihrer Tochter Lena-Maria

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr darüber, dass Andrea ihre Schwangerschaft geheim hielt? Ich finde das nachvollziehbar! Ich stelle es mir ganz schön schwierig vor... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de