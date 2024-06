Arnold Schwarzenegger verführte Chris Pratt zum Rauchen!

Private Einblicke in das Familienleben! 2019 gaben sich Chris Pratt (44) und Katherine Schwarzenegger (34) das Jawort. Das Paar ist mittlerweile Eltern von zwei Kindern. Die Autorin ist die Tochter des berühmten Arnold Schwarzeneggers (76). Im Gespräch mit Bild plaudert der Schauspieler nun über das Verhältnis zu seinem Schwiegervater und gibt eine witzige Anekdote zum Besten: "Als unsere erste Tochter auf die Welt kam, hat er mir eine Zigarre gegeben und gemeint: 'Chris, lass uns eine rauchen.' Normalerweise tue ich das nicht, aber ich dachte mir: Das kriege ich schon hin." Katherine versuchte, ihren Liebsten noch davon abzuhalten, jedoch ohne Erfolg. "Prompt bekam ich am nächsten Tag eine Lungeninfektion", verrät der "Jurassic World"-Star.

Der 44-Jährige, der auch unter Asthma leide, habe dem Rauchen mittlerweile abgeschworen. Doch was sagt da sein Schwiegerpapa dazu? "Ich habe die innere Stärke gefunden und Arnold eingestanden, dass ich das nicht machen sollte. Und er ist damit fein", erklärt der US-Amerikaner.

Nicht nur zu Arnold hat Chris ein tolles Verhältnis: Erst kürzlich schwärmte der Hollywoodstar bei einem Auftritt in der Today Show von seiner Schwiegermutter Maria Shriver (68). "Oh mein Gott. Ich meine, sie ist wie eine lebende Heilige. Das spüre ich. Und sie ist lustig, zugänglich und brillant. Sie ist so involviert in das Leben ihrer Kinder", betonte er.

Anzeige Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Shriver, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Chris sich von Arnold zum Rauchen verleiten ließ? Ich finde das nicht schlimm! Er hätte stark bleiben müssen… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de