Christina und Luca Hänni kaufen E-Kinderwagen für ihr Baby

Neue Details kurz vor der Geburt des Babys von Luca Hänni (29) und Christina Hänni (34)! In ihrem Podcast "Don't Worry, Be Happy" enthüllt das Paar, dass es für seinen Nachwuchs einen E-Kinderwagen gekauft hat. Luca erklärt die Entscheidung: "Leute, zu unserer Verteidigung: Wir wohnen hier am Hügel." Doch wofür brauchen die werdenden Eltern einen elektrischen Kinderwagen? Als Hauptgrund nennen sie den Faktor Sicherheit. Der Sänger argumentiert: "Der unterstützt beim Hochfahren und beim Herunterfahren. Braucht man natürlich eigentlich nicht, aber ich glaube, bei uns war es echt eine gute Anschaffung, auch einfach aus Sicherheitsgründen."

Für Christina ist es auch die perfekte Anschaffung, da es ihr die Angst nehme, dass der Kinderwagen ihr aus den Händen gleitet und den Berg hinunterrollt, wie sie in dem Podcast zugibt. Sie offenbart: "Wahrscheinlich ist das noch keiner Frau auf diesem Planeten passiert, aber ich möchte nicht die erste sein." Die beiden Let's Dance-Stars haben sich vor rund einem Jahr ein Haus, mit Berg- und Seeblick auf einer Anhöhe, in der Schweiz angeschafft.

Den E-Kinderwagen werden die baldigen Eltern in den nächsten Monaten einweihen können. Im vergangenen Dezember gab das Paar bekannt, dass es Nachwuchs erwartet. Und auch das Geschlecht haben sie ihren Followern in ihrem Podcast im vergangenen Monat verraten: Es wird ein Mädchen. Gut vorbereitet sind sie auf jeden Fall: Das Kinderzimmer ist fertig, für eine Patentante haben sie sich entschieden und der passende Kinderwagen wartet auch schon auf die kleine Tochter.

Anzeige Anzeige

ActionPress Christina Hänni im Januar 2024 in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr den Grund verstehen, weshalb sich Luca und Christina Hänni einen E-Kinderwagen kauften? Ja, total! Das hilft den beiden auf jeden Fall. Ich finde das unnötig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de