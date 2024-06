Darum ist Khloé Kardashian seit mehr als zwei Jahren Single

Khloé Kardashian (39) hat aktuell keinen Mann an ihrer Seite – und hat damit kein Problem! Wie die Reality-TV-Ikone in der aktuellen Folge von The Kardashians im Gespräch mit Scott Disick (41) erklärt, gebe es einen bestimmten Grund, warum sie nach der Trennung von Tristan Thompson (33) niemanden gedatet hat: "Ich will nicht. Wenn ich um 21:00 Uhr mit den Kindern fertig bin, habe ich nur wenig Zeit." Die Unternehmerin stehe schließlich morgens schon wieder sehr früh auf, weshalb ihr kaum Zeit für sich selbst bleibt. "21:00 Uhr bis 4:30 Uhr morgens – das ist meine Zeit. Ich teile sie nicht mit einem Mann. Ich teile meinen Fernseher nicht. Ich teile mein Bett nicht", gibt sie zu verstehen.

Auch ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex und Vater ihrer Kinder Tristan komme für die 39-Jährige überhaupt nicht infrage – obwohl regelmäßig darüber gemunkelt wird. "Diese Tür ist verschlossen", macht Khloé in der Show deutlich. Trotzdem versteht sie sich noch gut mit dem Basketball-Profi. Er unterstützt sie, wo es geht, mit den Kids und hängt auch oft bei ihr Zuhause ab. Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, könne sich Khloé sogar vorstellen, mit ihm auch ohne Beziehung weiteren Nachwuchs zu bekommen: "Sie erwägt ernsthaft, ein drittes Baby mit Tristan per Leihmutterschaft zu bekommen."

Die Schwester von Kim Kardashian (43) und der Sportler hatten sich 2016 kennengelernt und waren insgesamt etwa sechs Jahre zusammen, trennten sich zwischendurch jedoch immer mal wieder und fanden wieder zueinander. Als sie mit ihrer Tochter True schwanger war, ging Tristan ihr fremd. Dennoch gab Khloé ihm eine weitere Chance. Doch auch während ihrer zweiten Schwangerschaft war er ihr untreu – seine damalige Affäre wurde durch den Seitensprung sogar schwanger! Dadurch ist die Beziehung zwischen ihm und Khloé wohl endgültig zerbrochen.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True Thompson

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr Khloés Ansicht zu Dating und Mutterschaft nachvollziehbar? Ja, total! Sie will ihre wenige Zeit einfach nicht teilen. Nee, ich finde das komisch. Bei anderen klappt das doch auch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de