Diese Frauen datete Hollywood-Casanova Tom Cruise schon!

Tom Cruise (61) ist kein unbeschriebenes Blatt! Der Hollywoodstar ist nicht nur einer der bekanntesten Schauspieler und sorgt regelmäßig mit seinen neuen Blockbustern für Aufregung, auch sein Privatleben interessiert seine Fans stets brennend! Der Top Gun-Star war in seinem Leben schon dreimal verheiratet: Von 1987 bis 1990 führte er eine Ehe mit Mimi Rogers (68). Nur kurz danach trat Tom erneut vor den Traualtar und gab seiner Schauspielkollegin Nicole Kidman (56) 1990 das Jawort. Elf Jahre später ging aber auch diese Ehe in die Brüche. Mit Katie Holmes (45) war Tom von 2006 bis 2012 verheiratet – mit ihr bekam er auch Tochter Suri Cruise (18).

Neben seinen drei Ehen hatte Tom aber auch zahlreiche Freundinnen. So datete er vor seinem Ruhm etwa Melissa Gilbert (60), wie die Schauspielerin selbst einst verriet. Am Set des Films "Risky Business" lernte Tom 1982 dann Rebecca De Mornay kennen, die er daraufhin zweieinhalb Jahre datete. Eine der bekanntesten Liebschaften von Tom ist aber wohl sie: Cher (78)! Die Sängerin sprach sogar davon, dass er unter ihren Top fünf der besten Lover ist. "Es war ziemlich heiß und heftig für eine kurze Zeit. Er ist ein toller Typ. Die Person, die ich kannte, war ein großartiger und liebenswerter Kerl", schwärmte sie in der Show "Watch What Happens Live". Penelope Cruz (50) und Tom galten lange auch als richtiges Hollywood-Traumpaar. Sie dateten sich rund drei Jahre lang, nachdem sie sich 2001 am Set ihres gemeinsamen Films "Vanilla Sky" kennengelernt hatten.

Zwischenzeitlich kamen auch hin und wieder Gerüchte über das Liebesleben des 61-Jährigen auf. Dazu zählt eine Romanze mit Sofia Vergara (51), die aber nie offiziell bestätigt wurde. Auch mit Elsina Khayrova soll Tom noch bis vor Kurzem angebandelt haben – sie wurden etwa innig zusammen gesehen. Derzeit gilt Tom aber als Single.

Getty Images Nicole Kidman und Tom Cruise im Mai 2000

Getty Images Katie Holmes und Tom Cruise auf dem roten Teppich, 2011

