Nach wilder Liebe: Cher und Tom Cruise stehen sich noch nahe

Cher (76) erinnert sich an eine hitzige Liebesgeschichte! Die Sängerin war bereits mehrfach verheiratet und in etlichen Beziehungen. Derzeit ist sie mit dem fast 40 Jahre jüngeren Produzenten Alexander Edwards zusammen – sie sollen sogar schon verlobt sein. In ihrer Liste der Ex-Lover sind auch einige Prominente dabei, wie etwa Tom Cruise (60). Und mit dem hatte Cher eine besonders gute Zeit!

Die "Believe"-Sängerin lernte Tom 1985 kennen – damals war er 23 und sie 38 Jahre alt. In der Show "Watch What Happens Live" schwärmte sie dann später von dieser wilden Zeit. "Er war damals noch kein Scientologe. Es war ziemlich heiß und heftig für eine kurze Zeit. Er ist ein toller Typ. Die Person, die ich kannte, war ein großartiger und liebenswerter Kerl", gab sie gegenüber dem Moderator Andy Cohen (54) zu. Noch immer pflegen sie den Kontakt und seien gut befreundet, auch wenn Cher seine Mitgliedschaft bei der Scientology-Kirche nicht ganz nachvollziehen könne.

Offenbar hat Tom bei der mittlerweile 76-Jährigen mächtig Eindruck hinterlassen: "Er war unter den besten fünf", betonte sie in Bezug auf ihre Romanze. Allgemein sei Cher ziemlich happy über ihre Ex-Freunde: "Ich hatte einfach die besten Liebhaber aller Zeiten. Keine lange Liste. Es ist aber eine gute Liste."

Anzeige

MediaPunch / ActionPress Die Turteltäubchen Alexander Edwards und Cher

Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Cher, 1981

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de