Gewusst? Diese Stars wurden dank "Let's Dance" ein Paar

Seit Jahren erfreut sich das TV-Format Let's Dance an großer Beliebtheit. Dabei sorgen die Profitänzer und ihre Promis nicht nur auf dem Tanzparkett für große Emotionen, sondern auch privat! Promiflash hat für euch die Liebespaare der vergangenen "Let's Dance"-Jahre zusammengefasst: 2012 stellte Rebecca Mir (32) mit dem Profitänzer Massimo Sinató (43) ihr Können unter Beweis – und bereits da sprühten zwischen den beiden die Funken! Besonders pikant: Massimo war zu dem Zeitpunkt mit seiner ersten Ehefrau Tatjana Kuschill verheiratet, während Rebecca in einer Beziehung mit ihrem damaligen Freund Sebastian Deyle (46) war, mit dem sie noch während der Show Schluss machte. Einige Wochen nach dem Ende der Show machten die beiden ihre Liebe schließlich offiziell – und zwar in demselben Monat, in dem der heute 43-Jährige das Ende seiner Ehe bekannt gab. Und es sollte tatsächlich die große Liebe sein, die bis heute anhält: 2015 gaben sich Massimo und Rebecca das Jawort, sechs Jahre später erblickte ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt.

Auch Profitänzerin Ekaterina Leonova (37) und ihr Partner Timon Krause (29) sorgten im vergangenen Jahr für Aufsehen: Kurz nach ihrem Exit tauchten die ersten Bilder auf, die die Tänzerin und den Mentalisten ziemlich vertraut miteinander zeigten – obwohl Letzterer eigentlich eine Freundin hatte. Die Liebesspekulationen hielten sich rund ein halbes Jahr, bis eine Quelle aus dem engsten Umfeld gegenüber Bild die vermeintliche Trennung ausplauderte. Bis heute ist nicht öffentlich bekannt, was wirklich zwischen dem "Let's Dance"-Duo lief. Deutlich besser lief es hingegen bei Luca Hänni (29) und seiner Tanzpartnerin Christina Luft (34): Vor vier Jahren lernten sich der DSDS-Star und die Beauty auf dem Parkett kennen und lieben. Nach dem Ende der Show machten die beiden ihre Liebe offiziell, heute sind Luca und Christina verheiratet und erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind.

Aber auch unter den Profis sprühten bereits die Funken! Sieben Jahre lang gingen Kathrin Menzinger (35) und Vadim Garbuzov (37) gemeinsam durchs Leben, bis sie schließlich 2015 ihr Liebes-Aus bekannt gaben. Trotz Trennung performen die beiden Profis bis heute gemeinsam: So gewannen sie unter anderem 2020 die Vize-Weltmeisterschaft im Showdance Latein. Dennoch gab Kathrin einst in der Show "Frühstück mit mir" zu: "Es war nicht leicht, eine Liebesbeziehung in eine Freundschaft zu verwandeln, aber es ist uns sehr gut gelungen." Malika Dzumaev (33) und Zsolt Sándor Cseke (36) hingegen fanden schon vor einigen Jahren zueinander, ihre Liebe hält bis heute an.

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov in Wien, 2014

