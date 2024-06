"Griselda"-Dreh: Sofía Vergara struggelt mit ihrer Cellulite

Sofía Vergara (51) ist aus der TV-Welt nicht mehr wegzudenken. Den meisten dürfte sie durch ihre Rolle als Gloria Delgado-Pritchett in der Serie Modern Family bekannt sein. Bei den Dreharbeiten zum Netflix-Drama "Griselda" wurde das einstige Model vor eine ganz neue Herausforderung gestellt. Zum allerersten Mal in ihrer Karriere sollte Sofía eine Sexszene drehen! Und das machte der "Happy New Year"-Darstellerin richtig zu schaffen: "Wo filmen sie mich? Die Cellulite? Von der Seite? Ich bin wohl eitel", plaudert sie jetzt auf einem FYSEE Event von Netflix aus, wie The U.S. Sun berichtet. Sie fügt hinzu: "Ich denke, das hat mir schlaflose Nächte bereitet."

Die Kolumbianerin witzelt: "Mit Jay habe ich ja auch nichts gemacht." Dabei spielt sie auf ihren "Modern Family"-Ehemann Jay Pritchett, gespielt von Ed O´Neill (78), an. In ganzen elf Staffeln der beliebten Comedyserie gab es keine Szene, in der sie sich so freizügig präsentieren musste. Ihre Unsicherheiten und die Angst, in ihrer neuen Rolle als Griselda Blanco "schrecklich" auszusehen, begründet Sofía mit den Worten: "Ich bin 50! Ich meine, als ich 30 war, hätte ich mir keine Sorgen gemacht." Ihre Sorge war jedoch völlig unbegründet, und auch sie selbst ist mit dem Endprodukt zufrieden. Der Regisseur hat ihr von vornherein versichert, dass die besagte Sexszene sehr künstlerisch inszeniert wird und dass Sofía nie lange im Fokus der Kamera sein werde. "Es ist gut geworden. Er [der Regisseur] hat mir das Gefühl gegeben, dass ich mich vollkommen wohlfühlen kann", berichtet die America's Got Talent-Jurorin erleichtert.

Bei den "Griselda"-Dreharbeiten war die leicht bekleidete Liebesszene jedoch nicht die einzige Premiere für Sofía: Für ihre Rolle als berüchtigte Drogenbaronin musste die Schauspielerin lernen, wie man Kokain schnupft. In "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" offenbarte die "Jede Menge Ärger"-Darstellerin: "Es war unglaublich, weil ich mit 51 Jahren nicht mal wusste, wie man sich eine Zigarette anzündet. Ich habe auch noch nie Kokain genommen."

Getty Images Ed O'Neill und Sofía Vergara, Schauspieler

Getty Images Sofia Vergara im Januar 2024

