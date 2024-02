Sofia Vergara lernte für ihre "Griselda"-Rolle zu koksen!

Sofia Vergara (51) musste für ihre Rolle der berüchtigten Drogenbaronin Griselda Blanco in der Netflix-Serie "Griselda" eine ungewöhnliche Fähigkeit lernen: das Koksen. Die Schauspielerin habe zuvor noch nie in ihrem Leben Kokain geschnupft oder sich eine Zigarette angezündet. Somit musste der Modern Family-Star sich Techniken wie das Kokainschnupfen für die Darstellung ihrer Figur aneignen. "Es war unglaublich, weil ich mit 51 Jahren nicht mal wusste, wie man sich eine Zigarette anzündet. Ich habe auch noch nie Kokain genommen", berichtete die Kolumbianerin in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Von "Griselda"-Regisseur Andrés Baiz bekam Sofia persönliche Nachhilfestunden im Koksen und auch im Rauchen von Zigaretten – für ihre Rolle legte sie sich richtig in Zeug. Die Hollywood-Bekanntheit schniefte aber nicht wirklich Drogen. Stattdessen handelte es sich lediglich um harmlose Requisiten, das Kokain wurde durch Milchpulver und der Tabak in den Zigaretten durch Kräuter ersetzt. Doch Sofia sei es sehr wichtig gewesen, dass alles so echt wie möglich aussah. "Das Kokain, das ich genommen habe, war fake. Es war kein echtes Kokain. Aber ich musste so tun, als ob. Die Zigaretten waren auch nicht echt. Alles war fake. Aber das Schauspielern war echt", erklärte sie in der US-Late-Night-Show weiter.

Mit Dingen wie Koksen und Rauchen musste sich die 51-Jährige in ihrem Job vorher noch nie auseinandersetzen. Diese Herausforderung nahm die Mutter eines Sohnes sehr ernst – deswegen bereitete sie sich intensiv auf ihre komplexe Rolle vor. Zu Hause übte sie fleißig, damit sie sich am Set voll und ganz auf ihre Arbeit vor der Kamera konzentrieren konnte. "Ich wollte nicht darüber nachdenken, während ich schauspielere, also wollte ich das gelernt haben, bevor ich ans Set komme", verriet sie im Interview mit dem Filmkritiker Andrew Freund.

Abseits des Filmsets liegen turbulente Monate hinter Sofia. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass sie und ihr Mann Joe Manganiello (47) sich scheiden lassen. Inzwischen sind die Papiere unterzeichnet und die beiden sind nicht länger Mann und Frau. Aus den Dokumenten, die unter anderem TMZ vorliegen, geht hervor, dass das ehemalige Paar auf gegenseitige Unterhaltszahlungen verzichtet habe, um "das Vermögen, das sie im Laufe ihrer sieben gemeinsamen Jahre angesammelt haben, zu behalten." Sowohl Sofia als auch Joe sind bereits wieder in festen Händen.

Sofia ist augenscheinlich mit einem neuen Mann an ihrer Seite glücklich. Bereits Ende 2023 wurden Gerüchte laut, dass sie Justin Saliman datet. Vor wenigen Tagen teilte die TV-Bekanntheit auf Instagram auch ein süßes Pärchenfoto mit ihrem Liebsten. Ihre neue Beziehung bestätigte sie bisher aber noch nicht.

