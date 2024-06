Unter der Haube: H.P. Baxxter hat seine Sara geheiratet!

H.P. Baxxter (60) und seine Sara haben sich das Jawort gegeben! Bis dato war nur bekannt, dass sich der Scooter-Frontmann und die Studentin am Samstagnachmittag in der evangelischen Kirchengemeinde St. Severin in Keitum auf Sylt kirchlich trauen lassen wollen. Offenbar konnte es den Turteltauben dann aber doch nicht schnell genug gehen. "Wir haben uns im Sylter Museum in Keitum das Jawort gegeben. Nur der engste Familienkreis war dabei, und wir haben das Ganze geheimgehalten. Es war eine tolle Zeremonie, die Standesbeamtin hat sehr rührende Worte für uns gefunden und das Wetter hat auch mitgespielt", schwärmt der Musikproduzent gegenüber Bild.

Nach der standesamtlichen Hochzeit wurde das frisch vermählte Paar von Familienmitgliedern und Freunden mit großen Luftballons und Rosen empfangen, bevor die Hochzeitsgesellschaft dann in den Dorfkrug in Kampen weiterzog. "Wir sind megaglücklich. Nun ruhen wir uns am Abend aus, um für das große Spektakel morgen fit zu sein", berichtet der Blondschopf.

Die große Sause soll dann allerdings erst morgen sein. Der 60-Jährige und die 22-Jährige werden diesen ganz besonderen Tag mit rund 150 Gästen feiern – und das an keinem geringeren Ort als der legendären Sansibar mitten in den Dünen Rantums. Warum gerade Sylt? "Sylt hat eine sehr schöne, fast magische Atmosphäre", erzählte der Musiker dem gleichen Blatt vor wenigen Tagen und fügte hinzu: "Wir beide waren schon oft auf der Insel. Der Faktor Wetter spielt praktisch keine Rolle, es ist immer schön." Das Liebespaar machte seine Beziehung im Mai vergangenen Jahres offiziell. Für den gebürtigen Ostfriesen ist es bereits die dritte Ehe.

Anzeige Anzeige

Getty Images H.P. Baxxter und seine Freundin Sara im Januar 2024

Anzeige Anzeige

MEGA / A LONE WOLF H.P. Baxxter und seine Freundin Sara

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Hochzeitsbild? Supersüß! Na ja... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de