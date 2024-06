Liebeschaos: Jennifer Lopez trägt ihren Ehering wieder!

Liebeswirrwarr bei Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51): Seit Wochen kursieren Gerüchte, nach denen es in der Ehe der beiden heftig kriseln soll. Vor wenigen Tagen wurde die Sängerin dann ohne ihren Ehering auf dem Weg ins Büro abgelichtet – und befeuerte somit natürlich erneut die Trennungsgerüchte. Doch nun ist J.Lo mit ihrer Tochter Emme in Los Angeles gesichtet worden, und an der Hand der Musikerin glitzerte gut erkennbar ihr Trauring!

Auch Ben wurde vor wenigen Tagen mit dem symbolträchtigen Schmuckstück gesehen: Gemeinsam mit seinem Sohn Samuel war der "Live by Night"-Darsteller in Los Angeles unterwegs und trug dabei seinen Ehering am Finger. Indizien, dass es nicht rund läuft in der Ehe der beiden, gibt es dennoch genug: So soll laut Daily Mail das 55-Millionen-Euro-Anwesen des Ehepaares zum Verkauf stehen. Die beiden erwarben die Villa erst vergangenes Jahr – nachdem sie zuvor zwei Jahre lang nach der perfekten Bleibe gesucht hatten.

Viele Fans spekulierten die vergangenen Tage, dass das Liebesdrama nur inszeniert sein könnte. Eigentlich wollte die "On The Floor"-Interpretin nämlich im Sommer auf Tour gehen – die Tickets verkauften sich allerdings mehr schlecht als recht. J.Lo sagte die Tour mittlerweile ab. "Es wäre verrückt, wenn diese ganze Trennungsgeschichte von J.Lo und Ben nur dazu diente, ihr einen Vorwand zu geben, um das Konzert abzusagen, ohne zugeben zu müssen, dass sich die Tickets nicht verkauften", meinte ein User daraufhin auf X.

MEGA Jennifer Lopez, Juni 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

