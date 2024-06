Nach zwei Söhnen: Meghan Trainor wünscht sich eine Tochter

Meghan Trainor (30) und ihr Ehemann Daryl Sabara (31) sind bereits Eltern von zwei Söhnen. Ihr ältester Nachwuchs Riley kam vor drei Jahren auf die Welt, vor zehn Monaten folgte schließlich ihr kleiner Sohn Barry. Doch die Familienplanung ist noch lange nicht abgeschlossen, wie die Sängerin im Interview mit Daily Telegraph verrät: "Ich hoffe, dass ich eines Tages Töchter haben werde, und ich hoffe, dass sie niemals das Internet sehen werden!"

Im weiteren Gespräch betont die Zweifachmama, dass sie ihre Kinder "so lange wie möglich von den sozialen Medien fernhalten" will. Die "All About That Bass"-Interpretin unterstützt eine Petition, die eine höhere Altersgrenze für soziale Netzwerke fordert. "Ich denke, [soziale Medien] sollten wie Autofahren sein, man sollte eine Altersgrenze haben", äußert Meghan. Sie sehe bereits bei ihrem dreijährigen Sohn Riley eine Bildschirmsucht und findet, dass die Nutzung die psychische Gesundheit beeinträchtigt.

Dass sich die Sängerin weiteren Nachwuchs wünsche, ist nichts Neues. Bereits im vergangenen Jahr erklärte sie gegenüber Yahoo Life: "Ich bin jetzt schon nervös, wenn ich daran denke, dass ich das noch einmal machen muss. Aber ich will vier Kinder, also bin ich erst auf halbem Weg." Bei ihrer ersten Geburt kam es zu Komplikationen – Riley wurde per Notkaiserschnitt zur Welt gebracht und hatte Probleme mit der Atmung. Bei der folgenden Geburt lief alles aber ohne Probleme ab und ihr zweiter Sohn kam gesund zur Welt.

Instagram / meghantrainor Daryl Sabara und Meghan Trainor mit ihrem Sohn

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor und ihr Sohn Barry Bruce

