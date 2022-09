Sängerin Meghan Trainor versucht, Zwillinge zu bekommen!

Meghan Trainors (28) Familie soll sich rasant vergrößern! Die US-amerikanische Musikerin und ihr Mann Daryl Sabara (30) bekamen Anfang 2021 ihr erstes Kind – Sohnemann Riley ist ihr ganzer Stolz. Offenbar gefällt der Sängerin die Mutterrolle gut, denn sie betonte zuletzt mehrfach, dass sie schnell das nächste Baby kriegen will. Bisher war aber nur von einem Kind die Rede... Jetzt plauderte Meghan aus: Am liebsten würde sie mit Zwillingen schwanger werden!

In der Radioshow "Nova's Smallzy's Surgery" sprach die "All About That Bass"-Interpretin nun offen über ihre Zukunftspläne: "Ich setze auf Zwillinge, ich will eine ganze Schar. Wir sind den ganzen Oktober über in Australien und ich versuche, dort schwanger zu werden." Weiter betonte Meghan: "Hoffentlich werdet ihr bald einen Bauch sehen." Sie habe sich so sehr auf die Schwangerschaft eingeschossen, dass sie dafür sogar eine Weihnachtstournee abgelehnt hat.

Natürlich handelt es sich bei Meghans Zwillingsplänen wohl nur um eine Wunschvorstellung. Schließlich ist es nicht möglich, so etwas bei der Empfängnis zu forcieren – noch dazu sind Twins ziemlich selten. Glaubt ihr, der Traum wird sich erfüllen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

Getty Images Meghan Trainor, US-amerikanische Musikerin

Getty Images Meghan Trainor, Sängerin

