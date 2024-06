Rita Ora unsicher: Darf sie Sex im Haus ihrer Eltern haben?

Rita Ora (33) hat viele Fragen! Seit knapp sechs Jahren gehen die Sängerin und Taika Waititi (48) nun schon gemeinsam durchs Leben. In dieser Zeit ist ihnen eine Situation bislang noch nicht untergekommen. "Ich bin aktuell bei meiner Mutter, weil mein Haus [in London] renoviert wird", erklärt die Musikerin im Podcast "Table Manners". Am Wochenende soll ihr Ehemann zu Besuch kommen – dabei stelle sich Rita die Frage: "Was ist erlaubt? Ich weiß es nicht." Dass sie mit ihrem Liebsten und ihren Eltern unter einem Dach schläft, sei für sie eine Premiere.

Das ist allerdings nicht die einzige Konstellation, bei der Rita sich scheinbar unwohl fühlt, intim mit Taika zu werden. Auch Sex in ihrem Haus in Neuseeland zu haben, während die Kinder ihres Mannes dort sind, sei merkwürdig für sie. "Es ist immer komisch, denke ich, vielleicht nur für mich", äußert sich die "How We Do"-Interpretin weiter.

Zwischen Rita und Taika könnte es aktuell wohl besser nicht laufen. Erst vor wenigen Tagen verriet die 33-Jährige, was das Geheimnis ihrer Liebe ist. "Was funktioniert, ist eine echte Verbindung und ein echtes Gefühl der Freundschaft. Kommunikation ist der Schlüssel. Unsere Zeitpläne sind so voll, dass es einfach wichtig ist, miteinander zu reden, und das ist es, was bei uns funktioniert", erklärte sie im Interview mit The Sun.

Taika Waititi und Rita Ora auf der Met Gala 2024

Vera Sahatçiu und Rita Ora

