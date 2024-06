Robert Downey Jr. kann sich Rückkehr als Iron Man vorstellen

Kehrt er als Iron Man zurück? In insgesamt zehn Marvel-Streifen hatte Robert Downey Jr. (59) den Superhelden Tony Stark aka Iron Man verkörpert, bis dieser im Film "Avengers: Endgame" eines heroischen Todes gestorben ist. In einem Gespräch mit Jodie Foster (61) für Variety verrät der Schauspieler nun, dass er "überraschend offen" für eine Rückkehr des Filmcharakters wäre: "Es ist einfach in meiner DNS. Ich habe vermutlich noch nie eine Figur gespielt, die mir ähnlicher war, obwohl er [Iron Man] viel cooler ist als ich."

Es ist nicht das erste Mal, dass Robert über ein mögliches Iron-Man-Comeback spricht. In einem Interview mit Esquire entgegnete er auf die Frage, ob er ins Marvel-Universum zurückkehren würde, mit einem hoffnungsvollen: "Mit Freuden." Auch in diesem Gespräch beteuert er, wie sehr er und die Rolle in den Jahren miteinander verschmolzen seien: "Es ist zu sehr ein Teil meiner DNS. Diese Rolle hat mich gewählt."

Doch die Entscheidung läge laut dem Schauspieler nicht in seinen, sondern in den Händen des Marvel-Studios-Präsidenten Kevin Feige (51). Dieser hat sich zu den Rückkehr-Fantasien des 59-Jährigen bisher noch nicht geäußert. Wenn es jedoch nach Stephen Broussard, dem Geschäftsführer von Marvel Cinematics, geht, ist der Zug für den Schauspieler offenbar abgefahren: "Nach diesen ersten zehn Jahren der Marvel-Geschichte werden die Fackeln weitergereicht – wie zum Beispiel, dass der Name Robert Downey Jr. nicht mehr auf dem Tisch liegt."

Robert Downey Jr., Schauspieler

Filmstar Robert Downey Jr.

