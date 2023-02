Comeback von Robert Downey Jr.? Marvel-Boss äußert sich

Kehrt Robert Downey Junior (57) ins Marvel-Universum zurück? Mit dem Ende von "Avengers: Endgame" ist auch das lange Kapitel des Schauspielers in der Rolle von Tony Stark aka Iron Man geschlossen worden. Zuletzt kamen allerdings Gerüchte auf, dass Robert doch noch mal im Marvel Cinematic Universe zu sehen sein könnte – er soll demnach im zukünftigen "Avengers: Secret Wars" zum Cast gehören. Doch nun wurden die Comeback-Hoffnungen seiner Fans getrübt...

Stephen Broussard, der Geschäftsführer von Marvel Cinematics, hat sich kürzlich darüber geäußert, ob Robert möglicherweise in das Franchise zurückkehren wird. In einem Interview mit Just Jared sprach er über die Storyline der Phase vier des Franchise. "Nach diesen ersten zehn Jahren der Marvel-Geschichte werden die Fackeln weitergereicht – wie zum Beispiel, dass der Name Robert Downey Jr. nicht mehr auf dem Tisch liegt. Es ist also so etwas wie eine neue Generation, die in den Vordergrund getreten ist, was auch in den Comics immer passiert ist..." Broussard wiederholte, dass es in Phase vier darum ging, diese neuen Charaktere in das MCU zu bringen und ihre Geschichten zu erzählen. Roberts Zeit scheint also vorbei zu sein.

Auch Zoe Saldana (44) ist Teil des Marvel-Universums und nächstes Jahr in "Guardians of the Galaxy Vol. 3" zu sehen. Hat sie eine Zukunft in den Marvel-Produktionen? In einem Interview verriet sie: "Ich kann nie zu etwas Nein sagen – aber dieses grüne Make-up? Ich wäre nicht traurig, wenn so was nicht noch mal vorkommen würde."

Anzeige

Getty Images Robert Downey Jr., Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Robert Downey Jr., Schauspieler

Anzeige

Getty Images Zoe Saldana, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de