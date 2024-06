So gestresst ist Jennifer Saro von ihrem Alltag mit Kind!

Jennifer Saro (28) wuppt Karriere und das Familienleben mit ihrem kleinen Sohn im Alleingang. Bei dem Lascana Summer Event gesteht sie im Gespräch mit Promiflash, dass sie manchmal selbst nicht weiß, wie sie das eigentlich schafft. "Ich habe keinen Geheimtipp. Meistens weiß ich selbst nicht, wo vorne und hinten ist, ich renne von einem Termin zum anderen, vergesse, den ganzen Tag zu essen...", seufzt die einstige Bachelorette. Sie werde immer wieder nach Tipps gefragt, wisse jedoch selbst oft nicht, wo ihr der Kopf steht. Jennifer betont: "Ich bin wie jeder andere Mensch einfach Mama, arbeite und versuche, es irgendwie hinzukriegen. Es gibt kein Geheimrezept."

Die alleinerziehende Mama liebt ihren Spross, den sie im Netz bei seinem Spitznamen Keksi nennt, über alles. Doch die Schwangerschaft war ungeplant und stellte sie damals vor einige Herausforderungen. "Ich hatte keine Wohnung, ich habe bei einer Freundin gewohnt. Ich bin von Köln nach Berlin gezogen, obwohl ich eigentlich nach Barcelona ziehen wollte. Also könnt ihr euch vorstellen, ich war komplett lost in allen Lebensbereichen", erinnerte sich Jennifer kürzlich in ihrer Instagram-Story. Der Mann, den sie zu dem Zeitpunkt gedatet hatte, habe ihr zudem zu verstehen gegeben, dass er sich ein Leben mit Kind nicht vorstellen könne.

Auch wenn sie den Verlauf der Dinge nicht bereue, wünsche die Influencerin sich für die Zukunft etwas anderes. Mit dem richtigen Partner an der Seite könne sie sich durchaus weiteren Nachwuchs vorstellen – Jennifer wolle nicht, dass Keksi ein Einzelkind bleibt. "Diesmal will ich es aber richtig altmodisch: zusammenziehen, heiraten und danach Kinder", betonte die Beauty auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Jennifer manchmal so gestresst ist? Klar, das ist doch kein Wunder! Nein, sie wirkt immer so entspannt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de