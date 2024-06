Startet Evelyn Burdecki bald als Moderatorin im TV durch?

Ob sich da bald eine neue Tür für Evelyn Burdecki (35) öffnen wird? Die Reality-TV-Bekanntheit war ja schon als Kandidatin bei vielerlei Formaten zu sehen, aber diese Rolle sieht sie in ihrer Zukunft eher nicht. Im exklusiven Interview mit Promiflash bei der Bertelsmann-Party verrät sie nun, was sie stattdessen mal machen möchte. "Ich hätte total Lust, mal ein cooles Reality-Format zu moderieren", meint sie und erklärt auch gleich, warum: "Ich würde dann mal die Seiten wechseln. Ich weiß ja, wie es ist, und kann da die Kandidaten richtig gut spüren. Ich weiß, wie es ist, weil ich ja schon selber öfter mal in einem Reality-Format dabei war."

Tatsächlich ist Evelyn schon seit 2014 im deutschen TV unterwegs. Nachdem sie dank Take Me Out in der Branche Fuß gefasst hatte, probierte sie sich in den unterschiedlichsten Genres aus. Egal ob auf der Suche nach der großen Liebe bei Der Bachelor oder Käfer futternd im Dschungelcamp – Evelyn hat schon jede Menge TV-Erfahrung gesammelt. Als Promiflash fragt, welche Art von Show sie denn am liebsten moderieren würde, meint sie: "Alles!" Lachend fügt sie dann aber noch voller Tatendrang hinzu: "Also egal, ob Spiele-Show oder Dating-Format. Alles, was dazu gehört, da hätte ich Lust drauf."

Auch auf privater Ebene ist die Blondine aktuell offen für Neues. Am Anfang dieses Jahres plauderte sie im Gespräch mit Bunte über ihren Traummann. Den hat sie bis jetzt nämlich noch nicht gefunden, obwohl ihr in den vergangenen zwölf Monaten bereits zwei Beziehungen nachgesagt wurden – eine davon sogar mit Olli Pocher (46)! Für ihren Mr. Right hat sie auf jeden Fall genaue Vorstellungen. "Ich bin ein sinnlicher Genussmensch und so sollte auch mein Partner ticken", meinte sie damals.

