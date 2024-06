Zu nett? Kim Kardashian wäre gerne "superstrenge" Mama

Seit ihrer Trennung von Kanye West (47) ist Kim Kardashian (43) eine alleinerziehende Vierfachmama. In ihrem Alltag muss sich die Unternehmerin häufig gegenüber North (10), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5) durchsetzen – das fällt ihr allerdings alles andere als leicht, wie sie in einer neuen Folge The Kardashians gesteht: "Ich weiß nicht, warum ich es nicht in mir habe, superstreng zu sein. Keiner meiner Eltern war streng." Kim wolle ein wenig mehr Strenge an den Tag legen – ebenso wie ihre Schwester Khloé Kardashian (39): "Khloé ist viel besser darin, strenger zu sein. Ich wünschte, ich wäre mehr wie sie, aber ich bin nur eine Person und das ist überwältigend. Nur, wie soll ich das alles schaffen?"

Wie die Keeping Up with the Kardashians-Protagonistin ebenfalls in der Folge zugibt, falle es ihr schwer, "Nein" zu ihren Kindern zu sagen. "Ich glaube, ich will auch nicht mit dem Gejammer und den Tränen umgehen, wenn sie ihren Willen nicht bekommen", gesteht Kim. Laut ihr wissen North und Co. ganz genau, wie sie ihre berühmte Mama um den Finger wickeln können: "Sie wissen, wann sie mich verarschen können und wann sie mit den Tränen anfangen müssen, damit ich sage: 'Stopp, stopp, klar, nimm ein iPad. Hör einfach auf.'"

Erst im vergangenen Jahr hatte die 43-Jährige deutlich gemacht, wie schwer es für sie als alleinerziehende Mama sein kann. "Ich denke, ich lerne immer noch, wie es ist, eine Single-Mutter zu sein", so Kim in einer vergangenen Folge von "The Kardashians". Obwohl Kindermädchen und Köche ihr im Alltag unter die Arme greifen, habe sie manchmal zu kämpfen: "Es geht nur um die Familie und darum, diese Momente zu genießen. Man braucht ein ganzes Dorf, um Kinder großzuziehen, aber am Ende des Tages wollen deine Kinder nur dich."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

Instagram / kimkardashian/ North, Kim Kardashian, Psalm, Chicago, Saint

