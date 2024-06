Im Löwenkostüm: Stiehlt Kim Kardashian North jetzt die Show?

North Wests (10) Löwenkostüm bei ihrer "Der König der Löwen"-Performance fiel bei vielen Fans gnadenlos durch. Doch dass ihre Mutter Kim Kardashian (43) jetzt in einem ähnlichen Look posiert, gefällt den Usern im Netz auch nicht. Die Unternehmerin teilt bei Instagram Bilder ihres neuesten Fotoshootings, in dem sie den gleichen Fell-Look trägt wie ihre Tochter auf der Bühne. In der Kommentarspalte wird sehr schnell deutlich, dass die Nutzer den Eindruck haben, sie wolle North so die Show stehlen. "Stell dir vor, du zahlst dafür, dass deine Tochter einen Moment hat, und dann lässt du deiner Tochter keinen Moment", schimpft ein Follower. "Nur weil du es kannst, heißt es nicht, dass du es tun solltest", meint ein weiterer mit erhobenem Zeigefinger.

Schon als North bei der Liveshow "Der König der Löwen" in ihre erste große Bühnenrolle als kleiner Löwe Simba schlüpfen durfte, waren die Zuschauer alles andere als begeistert. Viele witterten eine gekaufte Rolle und vermuteten, dass Kim viel Geld hingeblättert habe, damit ihr Spross die Figur verkörpern dürfe. Eine Mutter, die ebenfalls mit ihrer Tochter bei dem Casting gewesen war, untermauerte die Vermutung. "Während wir mit den anderen Mädchen und ihren Müttern im Castingraum warteten, kam jemand herein. Es war Kim Kardashian mit North West. Wir hatten gehört, dass es jemanden in der Branche gab, der seine Finger im Spiel hatte, um seine Tochter vor den Casting-Direktor zu bekommen", erzählte Jenny Matthews auf TikTok. Kim habe viel dafür gezahlt und dabei bringe North nicht genug Erfahrung mit, was man bei dem Auftritt auch gesehen habe.

Bei der Premiere der Bühnenshow performte North den Song "I Just Can't Wait To Be King". Zur Unterstützung war neben Mama Kim auch Oma Kris Jenner (68) und sogar Papa Kanye West (47) mit dabei. Aber es gab nicht nur negative Stimmen. Ein Insider meinte zu Us Weekly, dass das Mädchen den Eindruck gemacht habe, wirklich Spaß gehabt zu haben: "Sie war so süß, und lächelte den Zuschauern zu, als sie die Bühne verließ. Es wirkte so, als wolle sie nicht, dass der Abend zu Ende geht."

North West und Kim Kardashian während eines Events

North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

