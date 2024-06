16. Geburtstag: Tori Spelling schwärmt von Tochter Stella

Tori Spelling (51) ist ganz begeistert von ihrer Tochter Stella! Am Sonntag feierte das zweitälteste Kind der Schauspielerin und ihres Ex-Partners Dean McDermott (57) seinen Ehrentag. Tori postete zu diesem Anlass einen rührenden Beitrag auf Instagram und schrieb: "Ist sie mein Mini-Me oder bin ich jetzt ihr Mini-Me? Sie wird immer mein Marienkäferchen sein. So schön von innen und außen. So weise, lustig, kreativ und vor allem gut." Die Autorin liebe es, ihr dabei zuzusehen, wie sie die Welt herausfordere. "Ich liebe dich, mein Schatz", fasste sie zusammen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Tori in ihrer Familie einen Meilenstein zu feiern. Ihr Sohn Beau hat den Kindergarten verlassen und wird bald eingeschult. "Beau ist offiziell ein Erstklässler. Gestern hatte er seine Kindergartenparty in der Schule zum Abschluss des Jahres. Ich bin so stolz auf dieses Kind! Mein Baby", freute sich die ehemalige Beverly Hills, 90210-Darstellerin.

Die 51-Jährige hat in der Vergangenheit aber auch schwere Zeiten mit ihren Kindern durchgemacht. Dazu zählen nicht nur die Trennung von ihrem Ehemann, sondern auch gesundheitliche Probleme. Stella musste Anfang des vergangenen Jahres sogar ins Krankenhaus. Sie hatte sehr starke Migräne, sodass ihre linke Körperseite taub wurde. "Es ist fast wie ein Schlaganfall. Ihr linker Arm wurde komplett taub, sie konnte ihn nicht mehr heben. Die Hälfte ihres Halses und ihr Mund sahen so aus, als hätte sie einen Schlaganfall gehabt", berichtete Tori damals auf Instagram.

Instagram / torispelling Stella McDermott, Tori Spellings Tochter

Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023

