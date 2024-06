Deswegen könnten sich Jennifer Lopez und Ben scheiden lassen

Wenn man den Gerüchten glaubt, steuern Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) direkt auf eine Scheidung zu. Denn obwohl die beiden erst vor zwei Jahren geheiratet haben, soll es zwischen ihnen seit mehreren Wochen heftig kriseln. Aber warum? Vielleicht liegt es an den unterschiedlichen Lebensweisen der beiden. Jennifer liebt es, ihr privates Leben mit den Menschen in ihrem Umfeld und vor allem ihren Fans zu teilen. Ben steht dem Ganzen etwas anders gegenüber. In Jennifers Dokumentation "The Greatest Love Story Never Told" meinte er ehrlich: "Jen ist eine Künstlerin und Künstler lassen sich von ihrem privaten Leben inspirieren. Aber Dinge, die privat sind, habe ich immer als heilig und besonders empfunden. Das war eine große Umstellung für mich."

Jennifer und Ben waren in den frühen 2000ern schon einmal ein Paar gewesen, hatten es damals aber nicht ganz bis zum Traualtar geschafft. Wie Mirror berichtet, soll die offene Einstellung der Sängerin auch damals schon der Grund für Bens Trennung von ihr gewesen sein. Ob sich das nun wiederholt? Immerhin werden beide Parteien immer wieder ohne ihre Eheringe gesehen und sollen auch nicht länger zusammen wohnen. Ihre millionenschwere Luxus-Villa steht im Moment zum Verkauf, nachdem Ben angeblich schon vor Wochen dort ausgezogen ist.

Trotz all der Gerüchte gibt Jennifer sich aber alle Mühe, ihre Ehe zu retten. Während einer Presse-Tour für ihren Film "Atlas" erzählte sie gegenüber AP News, dass sie ihre Karriere zurückgeschraubt hat, um "öfter bei ihrer Familie sein zu können". Auch ihre große Tour, die für diesen Sommer geplant war, sagte die Performerin plötzlich ab. Die genauen Gründe dafür sind noch unbekannt. In dem Statement auf ihrer Website schrieb sie nur, dass es "unbedingt notwendig" gewesen ist.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2002

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

