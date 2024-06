Katie Holmes plant neue Karriere abseits der Schauspielerei

Katie Holmes (45) möchte nicht länger vor der Kamera stehen! Die Schauspielerin begann ihre Filmkarriere in den 90er-Jahren und spielte seither in etlichen Streifen mit. In den vergangenen Jahren verlagerte sich die Karriere der US-Amerikanerin jedoch auch hinter die Kamera – und zwar auf das Schreiben und die Regie von Filmen. In einem Interview mit The Sunday Times packt der Hollywood-Star nun über seine zukünftigen Karrierepläne aus: "Ich würde gerne weiterhin meine eigenen Filme schreiben und Regie führen."

Allein dabei soll es nicht bleiben, wie Katie im weiteren Verlauf des Gesprächs verrät: "Vielleicht schreibe ich ein paar Bücher im Bereich Fiktion." Neben ihrem gewohnten Berufsfeld würde sich die 45-Jährige zudem "liebend gerne" in ganz unbekannte Gewässer wagen: Die Beauty träumt davon, ihre eigene Kosmetiklinie auf den Markt zu bringen. Konkrete Pläne deutet Katie jedoch noch nicht an.

In Katies Privatleben lief es nicht immer so rund wie in ihrer steilen Schauspielkarriere. Im Jahr 2005 kam die Schauspielerin mit dem 16 Jahre älteren Hollywoodstar Tom Cruise (61) zusammen. Nur ein Jahr darauf schlossen sie nicht nur den Bund der Ehe, sondern begrüßten auch ihre gemeinsame Tochter Suri Cruise (18) auf der Welt. Lange hielt ihre Liebe jedoch nicht an: Im Jahr 2012 reichte Katie die Scheidung ein und zog ihre Tochter seither allein groß. Der Grund: Die 45-Jährige wollte Suri vor Toms Glaubensgemeinschaft Scientology beschützen.

Getty Images Katie Holmes, Mai 2023

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007

