"König": So süß gratuliert Salma Hayek ihrem Francois-Henri!

Francois-Henri Pinault (62) hat heute allen Grund zum Feiern: Es ist sein 62. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentags lässt es sich seine Frau Salma Hayek (57) natürlich nicht nehmen, ihm auf liebevolle Weise zu gratulieren. "Gott segne den Tag, an dem du geboren wurdest, mein Liebster", schwärmt die Schauspielerin zu einer Throwback-Fotoreihe auf Instagram und fügt hinzu: "Danke für die unendliche Liebe und das Lachen, das du mir jeden Tag bringst. Happy Birthday, mein König."

Neben den süßen Schnappschüssen scheint die Follower in der Kommentarspalte etwas ganz anderes zu interessieren – nämlich der geringe Altersunterschied des Paares. "Er sieht nicht nur vier Jahre älter aus als sie", "Ich dachte, er ist viele Jahre älter als sie, aber er ist es nicht" oder "Technisch gesehen ist er nur vier Jahre älter als sie", lauten nur einige der erstaunten Nachrichten von Usern unter dem Post.

Seit 18 Jahren gehen Salma und Francois-Henri gemeinsam durchs Leben. Im September 2007 durfte das Paar seine Tochter Valentina Paloma auf der Welt begrüßen. Zwei Jahre später wagten die beiden den nächsten Schritt: Am Valentinstag heirateten sie standesamtlich in Paris und feierten später eine mit Stars besetzte Hochzeit in Venedig. Im August 2018 erneuerten der Millionär und die Produzentin ihr Eheversprechen auf Bora-Bora.

