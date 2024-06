Sam Dylan wartet sehnlichst auf den Heiratsantrag von Rafi!

Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Nachdem sich die Realitystars im Jahr 2022 nach einer turbulenten On-off-Beziehung getrennt hatten, feierten sie Anfang 2024 ihr Liebes-Comeback – und wie die beiden Turteltauben im Interview mit Promiflash bei der Bertelsmann-Party verlauten lassen, läuft die Beziehung ziemlich gut. Scheinbar so gut, dass Sam bereits auf einen Antrag hofft, wie er preisgibt. "Also ich warte schon so lange auf einen Heiratsantrag und ich habe eigentlich auch gedacht, vielleicht kommt im Sommerhaus was, so vielleicht kniet er endlich mal nieder", erzählt der Forsthaus Rampensau-Finalist. Wie er weiter zu verstehen gibt, gebe es für ihn in seiner Beziehung aktuell nichts Wichtigeres als den Bund der Ehe.

Partner Rafi sieht die Prioritäten aktuell jedoch an anderer Stelle. Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat antwortet gegenüber Promiflash trotz der Antwort seines Partners auf die Frage nach der Heiratsplanung: "Es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die erst mal geregelt werden müssen. Wohnort, gemeinsame Wohnung und danach schaut man." Was die Planung des Zusammenziehens angeht, scheinen die Trash-TV-Sternchen allerdings am gleichen Strang zu ziehen. Ihr Wunsch sei es, in naher Zukunft wieder zusammenzuziehen, doch bevor der nächste Schritt getan werden kann, müssen sie eine passende Wohnung finden.

Dass einer gemeinsamen Zukunft eigentlich nichts mehr im Wege stehen dürfte, bewiesen die Turteltauben zuletzt mit der Teilnahme am beliebten Pärchenformat Das Sommerhaus der Stars – der berühmt-berüchtigte Sommerhaus-Fluch ließ die beiden verschont. Trotz des Zusammenhalts hatte Sam wohl zuvor große Bedenken. "Ich hatte wirklich Angst. Als wir reingegangen sind, habe ich noch zu Rafi gesagt, weil Rafi ist sehr unkontrollierbar, ich habe gesagt: 'Schatz, bitte, bitte, bitte.' Ich wusste selbst nicht, was passiert und ich habe auch gedacht, nach zwei Tagen sind wir da schon getrennt und ziehen sowieso aus", erklärt er im Promiflash-Interview. Dass sie es trotz der "heftigen Situation" geschafft haben, zusammenzubleiben, macht die beiden wohl ziemlich stolz.

RTL / Markus Nass Sam Dylan beim "RTL Turmspringen"

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Glaubt ihr, Rafi wird Sam nach dieser Offenbarung bald einen Antrag machen? Nee, er meinte ja, dass sie sich lieber erst mal um andere Dinge kümmern sollten. Gut möglich. Immerhin weiß er nun, dass das wirklich Sams großer Wunsch ist. Ergebnis anzeigen



