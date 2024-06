Selten: Tom Hardy gibt Details zu seinem Familienleben preis

Tom Hardy (46) hat schon so einige Charaktere gespielt. Das aktuelle Projekt des Schauspielers ist die Rolle des Anführers einer gesetzlosen Motorradgang in dem Thriller "The Bikeriders". Auf dem Pressetag des Films spricht er nun mit ET über die Rolle, die ihm am schwersten fällt – und spielt damit wohl auf seine eigene Vaterrolle an: "Es ist das Schwierigste auf der Welt, Kinder dazu zu bringen, pünktlich ins Bett zu gehen", erzählt der 46-Jährige und erklärt, dass er einen wiederkehrenden Auftritt bei der BBC-Sendung "CBeebies Bedtime Stories" habe, bei der er Kindern Gutenachtgeschichten vorlese.

Tom führt fort: "Das ist wirklich hart! Man muss versuchen, mit Kindern zu arbeiten oder sie zum Schlafen zu bringen – das ist wirklich hart!" Der "Lawless – Die Gesetzlosen"-Star hat drei Kinder und spricht nicht oft über seine Rolle als Vater. Dennoch gibt er im Gespräch offen zu: "Das ist wirklich die härteste Rolle, die ich je gespielt habe. Und es ist wahrscheinlich die, die mir am nächsten ist." Weiter scherzt der Ehemann von Charlotte Riley (42), dass "es keinen Respekt zu Hause" gibt: "Das ist nicht der Ort, wo Respekt herrscht. Dort wird er verdient und verloren!"

Auch in seiner Rolle als Schauspieler hatte Tom schon schwere Phasen. In einem Interview mit Daily Beast aus dem Jahr 2017 gab er zu, dass seine Rolle in "Bronson" und die dazugehörigen Körpertransformationen seinen Body ruiniert hatten: "Ich habe meinen Körper zu sehr damit beschädigt." Für den Film nahm der Brite damals ganze 18 Kilo zu – und baute drei Jahre später weitere Muskelmasse auf. "Es war in Ordnung, als ich jünger war [...], aber ich glaube, wenn man in seine Vierziger kommt, muss man achtsamer werden", fuhr der Hollywoodstar fort.

Kevork Djansezian/Getty Images Charlotte Riley und Tom Hardy bei dern Oscars 2016

Tom Hardy als Venom

